علی شکفته در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مشکلات موجود در مناطق حاشیه نشین و توسعه نیافته قوچان، ساخت و سازهای غیر مجاز است که به دلیل قولنامه ای بودن زمین های این مناطق امکان اخذ پروانه ساخت تاکنون امکانپذیر نبود که شورای اسلامی شهر قوچان برای کاهش ساخت و ساز های غیرمجاز؛ ضمن افزایش گروه های گشت زنی، اخذ پروانه ساخت بدون نیاز به سند مالکیت و با قولنامه را تصویب کرد.

وی ادامه داد: این تصمیمات در چند ماه گذشته نتایج بسیار خوبی در پی داشته به گونه ای که ضمن کاهش چشمگیر ساخت و سازهای غیر مجاز، ایمنی واحدهای مسکونی ساخته شده نیز افزایش یافته است.

وی ضمن اشاره به سیاست شورای شهر برای توجه بیشتر به مناطق حاشیه نشین قوچان افزود: یکی از مشکلات مناطق کمتر توسعه یافته قوچان از جمله خیابان های جمهوری اسلامی، شهید قهرمانی و شهید یاقوتی، تغییر کاربری زمین های مذکور است که با حضور یکی از اعضای شورای شهر در کمیسیون ماده پنج، برای حل این مشکلات تلاش می کنیم.

نایب رئیس شورای اسلامی قوچان بیان کرد: تصویب و احداث پارک های محله ای، توسعه فضای سبزو فضاسازی ها در مناطق کمتر توسعه یافته قوچان در دستور کارشورای اسلامی شهر و شهردای قرار گرفته و هم اکنون شاهد احداث پارک محله ای در شهرک امام رضا(ع) و فضاسازی و توسعه فضای شبز در حاشیه رودخانه اترک و خیابان جامی می باشیم و امیدواریم بتوانیم با تصمیمات صحیح و عملیاتی موجبات پیشرفت هر چه بیشتر این مناطق را فراهم آوریم.