به گزارش خبرنگارمهر، مسئول خدمات شهری شهرداری بندر دیر ظهر دوشنبه در این آئین اظهار داشت: به منظور پاکسازی ساحل و آماده شدن شهر برای پذیرایی از مسافران نوروزی این طرح به اجرا در آمده است.

آزادی افزود: مسافرانی که از سایر نقاط کشور به بندر دیر مسافرت می‌کنند بیشتر وقت خود را در ساحل و کنار دریا می‌گذرانند و ما تصمیم گرفته‌ایم که ساحل را نظافت و پاکسازی کنیم تا چهره زیبایی از ساحل در چشم مهمانان ترسیم شود.

وی به خدمات دیگر شهرداری بندر دیر اشاره کرد و گفت: اصلاح روشنایی معابر، پارک‌ها، ساماندهی فضای سبز،اصلاح و ترمیم سرویس‌های بهداشتی در پارک‌ها و ساحل، رنگ آمیزی سنگ‌های جداول بلوارها و پاکسازی کانال های دفع آب‌های سطحی بخشی از خدمات شهرداری درآستانه نوروز است.

مسئول کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر دیر نیز در این ائین با اشاره به همکاری‌های صورت گرفته برای اجرای این برنامه گفت: این کار با همکاری کمیسیون فرهنگی شورای شهر دیر، شهرداری و 85 نفراز دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی امام خامنه ای دیر انجام گرفته است.

حسین دهجان افزود: از آنجا که دین مبین اسلام تاکید فراوانی بر رعایت نظافت فردی واجتماعی دارد، درونی کردن فرهنگ نظافت وبهداشت در تفکر دانش آموزان به عنوان آینده سازان جامعه ضرورت دارد.

شهردار بندر دیر نیز با تقدیر از برنامه‌ریزی های صورت گرفته برای پاکسازی ساحل این شهر: نهادینه کردن فرهنگ پاکسازی ساحل برای استفاده شهروندان و گردشگران از اهداف این طرح است.

علی منصوری افزود: تلاش داریم که با همکاری دانش آموزان ساحل را پاکسازی کنیم تا در ایام نوروز برای حضور مهمانان نوروزی آماده باشد.

وی گفت: ساحل ماسه‌ای و زیبای بندر دیر همه ساله در ایام نوروز توجه مسافران زیادی از سراسر کشور را به خود جلب می کند که امید است با رعایت و تمیز نگه داشتن این ساحل طبیعتی زیبا داشته باشیم.