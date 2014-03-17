به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن‌پور ظهر دوشنبه در حاشیه جشنواره منطقه ای مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری و تحلیلی در رشت اظهار داشت: این جشنواره در سال اول بصورت استانی برگزار شد و در سال دوم نیز بصورت منطقه ای برگزار شده است.

وی افزود: هدف گذاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان از برگزاری جشنواره مطبوعات فجر این است که این جشنواره را در عرصه ملی برگزار کند.

معاون فرهنگی فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان گفت: به دلیل استقبال مردم استان گیلان از مطالعه نشریات محلی می خواهیم استان را پایلوت برگزاری جشنواره های ملی قرار دهیم که این کار نگاه جهت دهی ، نظارت و غیره به مطبوعات است و می خواهیم از ظرفیت رسانه ها که رابط بین مردم و مسئولان هستند، استفاده کنیم.

وی ادامه داد: استقبال خوبی از جشنواره منطقه ای مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری و تحلیلی صورت گرفته و امیدواریم این جشنواره در سطح ملی در گیلان برگزار شود.

حسن پور با اشاره به برگزاری سه دوره جشنواره مطبوعات رضوی در استان تصریح کرد:معاونت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در چندین دوره تائید کردند که با توجه به علاقه و انگیزه ای که در گیلان وجود دارد این استان بهترین جا برای برگزاری جشنواره رضوی است.

وی اذعان داشت: ششمین دوره انتخابات هیئت مدیره خانه مطبوعات گیلان برگزارو مسئولیت خانه مطبوعات بین اعضا تقسیم شد که حسین داداشی به عنوان مدیر عامل، ابراهیم بهمنی جلالی رئیس هیئت مدیره ، اسماعیل حق پرست نائب رئیس، علی پورحسن خزانه دار و رقیه ابراهیم زاده به عنوان منشی خانه مطبوعات گیلان انتخاب شدند.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان یادآورشد: نخستین خانه مطبوعات کشور در گیلان طی سال 76 به ثبت رسید و سایر استان ها اساسنامه این خانه مطبوعات را سرلوحه اساسنامه خود قرار دادند.