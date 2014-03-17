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۲۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۳۷

با حکم وزیر نیرو/

مدیرعامل آبفار استان کرمان ابقا شد

مدیرعامل آبفار استان کرمان ابقا شد

کرمان - خبرگزاری مهر: علی رشیدی به عنوان مدیرعامل آبفار استان کرمان ابقا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چیت چیان، وزیر نیرو، علی رشیدی را به مدت دو سال دیگر به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان منصوب کرد.

در حکمی که به امضای وزیر نیرو رسیده، آمده است: علی رشیدی؛ با عنایت به تعهد، شایستگی و تجارب مفید جنابعالی و نظر به انقضای مدت عضویت جنابعالی در هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان، به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسب اختیارات حاصل از نامه مورخ پنجم خردادماه 92 وزیر امور اقتصاد و دارایی، به مد دو سال دیگر به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان منصوب می‌شوید.

در ادامه این حکم آورده است: انتظار می‌رود با بهره‌گیری از سرمایه انسانی و امکانات موجود، نسبت به انجام وظایف محوله به ویژه برنامه‌ریزی دقیق برای تحقق اهداف کمی و کیفی شرکت و ارتقای خدمت‌رسانی در زمینه تامین آب و ارائه خدمات دفع فاضلاب روستایی اهتمام ورزید.

در پایان نیز آمده است: از خداوند متعال توفیق جنابعالی را در راستای پیش‌برد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و خدمات‌رسانی موثر به مردم شریف آن منطقه، خواستارم.

رشیدی از دی‌ماه سال 90  تاکنون به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان در حال فعالیت است.

کد مطلب 2258409

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