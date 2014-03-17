مدیرعامل آبفار استان کرمان ابقا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چیت چیان، وزیر نیرو، علی رشیدی را به مدت دو سال دیگر به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان منصوب کرد.

در حکمی که به امضای وزیر نیرو رسیده، آمده است: علی رشیدی؛ با عنایت به تعهد، شایستگی و تجارب مفید جنابعالی و نظر به انقضای مدت عضویت جنابعالی در هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان، به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسب اختیارات حاصل از نامه مورخ پنجم خردادماه 92 وزیر امور اقتصاد و دارایی، به مد دو سال دیگر به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان منصوب می‌شوید.

در ادامه این حکم آورده است: انتظار می‌رود با بهره‌گیری از سرمایه انسانی و امکانات موجود، نسبت به انجام وظایف محوله به ویژه برنامه‌ریزی دقیق برای تحقق اهداف کمی و کیفی شرکت و ارتقای خدمت‌رسانی در زمینه تامین آب و ارائه خدمات دفع فاضلاب روستایی اهتمام ورزید.

در پایان نیز آمده است: از خداوند متعال توفیق جنابعالی را در راستای پیش‌برد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و خدمات‌رسانی موثر به مردم شریف آن منطقه، خواستارم.

رشیدی از دی‌ماه سال 90 تاکنون به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان در حال فعالیت است.