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۲۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۴۹

سقاء خواستار شد:

خیرین برای توسعه فرهنگی در اردبیل وارد میدان شوند

خیرین برای توسعه فرهنگی در اردبیل وارد میدان شوند

اردبیل – خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانون‌های مساجد استان اردبیل با اشاره به مشکلات کانون‌های مساجد خواستار ورود خیرین در توسعه حوزه‌های فرهنگی به ویژه در بحث مساجد شد.

نادر سقاء در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: ترغیب و مشاوره با خیرین برای ورود به بحث های فرهنگی مساجد و کانون ها با توجه به مشکلات اعتبارات ضروری است.

وی با بیان اینکه در این زمینه تنها بحث مالی مطرح نبوده و جنبه های معنوی مشارکت نیز مد نظر است، تاکید کرد: کانون های مساجد بیشتر در مناطق محروم فعالیت می کنند، بنابراین نبازمند حمایت ویژه هستند.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد استان با اشاره به برخی از دغدغه‌های و مشکلات کانون‌های مساجد اردبیل تصریح کرد: محدودیت‌های مالی از مهمترین تنگناهای فعالیتی در حوزه کانون ها است.

وی با بیان اینکه هم اکنون هر برنامه ساده در زمینه های مختلف فعالیتی فرهنگی و هنری بالغ بر پنج میلیون ریال هزینه دارد، متذکر شد: در این زمینه باید از مشارکت عمومی، مردمی و به خصوص خیرین بهره گرفت.

سقاء در عین حال تخصیص اعتبارات استانی را در این زمینه راهگشا دانست و تاکید کرد: با توجه به تجمیع برنامه های فرهنگی در مناطق مرکزی شهر، توسعه کانون‌ها علاوه بر روستاها و مناطق محروم باید در حاشیه شهرها هم صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در این زمینه اعتبارات استانی می تواند کمک بسیار مطلوبی در تحقق برنامه های توسعه ای باشد، عنوان کرد: مساجد حاشیه شهرها ظرفیت خوبی در زمینه پرورش و تربیت دینی جوانان و نوجوانان دارد.

این مسئول محدودیت اعزام ائمه جماعات و مبلغین به مساجد را نیز از دیگر مشکلات کانون ها برشمرد و بیان داشت: هم اکنون تنها یک سوم مساجد استان اردبیل ائمه جماعات دارند.

کد مطلب 2258420

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