برنامه «مناظره» بعد از نوروز روی آنتن می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «مناظره» با به پایان رسیدن سال 92 آخرین برنامه خود را به تهیه‌کنندگی علیرضا اسکندری روی آنتن سیما برد. برنامه‌ای که بررسی موضوع حفاظت از حیات وحش ایران را در دستور کار قرار داده بود و به برنامه ای کاملا چالشی تبدیل شد.

قرار است برنامه «مناظره» با پویایی بیشتر از طریق آنتن شبکه یک سیما مهمان خانه های مردم باشد. برنامه مناطره قصد دارد با استفاده از نظر مخاطبان خود در جهت رسیدن به هدف مطلوب گام بردارد لذا از هفته اول فروردین ماه 93 مخاطبان این برنامه می توانند از طریق وبسایت و شماره پیامک 300001 نظرهای خود را در حوزه های نحوه اجرا، ساختار برنامه و موضوعات ارسال کنند.

اولین برنامه «مناظره» در سال 93 بعد از تعطیلات عید نوروز روی آنتن شبکه یک سیما خواهد رفت البته تاکنون تصمیمی برای ایجاد تغییر در روند اجرای برنامه و تعداد پخش بیشتر اعلام نشده است.



