4800 ميليارد ريال تسهیلات خود اشتغالي به زندانيان آزاد شده قزويني پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حاج حسيني در این باره اظهارداشت: از ابتداي سال جاري به 45 نفرازمددجويان آزاد شده واجد شرايط تسهيلات خود اشتغال تاسقف 150ميليون ريال پرداخت شده است.

وي افزود: زندانيان پس از آزادي بامراجعه به مركز خدمات اجتماعي ومراقبتهاي بعدازخروج از خدمات حمايتي وخوداشتغالي بهره مند مي‌شوند. مددجويان در زمان تحمل كيفر دوره هاي آموزش فني وحرفه اي راسپري نموده وبادريافت گواهينامه مهارت شغلي از تسهيلات ويژه اي برخوردارمي‌شوند.

حاج حسيني بااشاره به اينكه مددجويان بادريافت اين تسهيلات مسير زندگي خود راتغييرمي دهند بيان داشت:بيكاري پس از آزادي خود زمينه تكرار جرم است.بسياري از مددجويان بعنوان سرپرست خانواده در صورتيكه پس ازتحمل حبس موردحمايت قرار نگيرند،به سمت تخلف وبزه روي مي آورند.

وي بیان کرد: علاوه برارائه خدمات خوداشتغالي،بخش هاي مددكاري اجتماعي،بهداشت ودرمان،مشاوره وروان درماني وفرهنگي وتربيتي در اين مركز فعال بوده ودر سال جاري 180 نفرازمددجويان تحت پوشش اين خدمات قرار داشته اند.

رئيس مركز خدمات اجتماعي ومراقبت هاي بعدازخروج همچنين اعلام كرد:بمناسبت فرا رسيدن سال نو مبلغ 50ميليون ريال به يكصدنفراز مددجويان تحت پوشش نيازمند اهداء شد.

حاج حسيني در پايان اظهارداشت: مددجويان پس از تحمل حبس مي توانند بامراجعه به اين مركز پرونده مددكاري تشكيل داده وحداقل تاسه سال از خدمات اجتماعي برخوردار شوند.