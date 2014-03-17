حمایت از ورزشکاران در دستور کار شهرداری و شورای شهر رودسر قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل صفری ظهر دوشنبه در دیدار جمعی از ورزشکاران مدال آور شهر رودسر افزود: ورزشکاران به عنوان سرمایه های ملی هستند و در میادین بین‌المللی پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز در می آورند.

وی اظهارداشت: در سال 93 با تصویب بودجه ویژه ورزشی در صدد هستیم بسترهای لازم برای پیشرفت و اعتلای ورزش شهرستان چه در زمینه ورزش همگانی و چه در رشته های قهرمانی با رفع مشکلات موجود ورزشکاران به ویژه قهرمانان و مدال آوران ورزشی و رفع دغدغه ها و نگرانی ها زمینه رشد و شکوفایی این عزیزان را فراهم نموده و شاهد افتخار آفرینی بیش از پیش آنان باشیم.

صفری ادامه داد: شورای اسلامی شهر رودسر با توانمندی شهردار، رویکرد جدیدی را در زمینه حمایت از گسترش ورزش در شهر رودسر را آغاز کرده تا بتوانند در کنار عمران، آبادانی و پیشرفت شهری و امورات مختلف خدماتی و رفاهی، در عرصه های ورزشی نیز گام های مثبتی بردارد که در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته و در سال آینده نیز برنامه های ویژه ای در این راستا در حال اجراست.

وی همچنین از تلاش های قنبرزاده شهردار رودسر در زمینه های مختلف به ویژه برای دغدغه ایشان در امور ورزشکاران داشته اند تقدیر کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر رودسر یادآورشد: این شورا به شعار حمایت از ورزشکاران مدال آور در عرصه های بین المللی جامعه عمل پوشانده که در این راستا شش نفر از ورزشکاران مدال آور رودسری در آینده نزدیک در مجموعه شهرداری رودسر مشغول بکار خواهند شد.