زخمی شدن 4 نظامی در انفجار خودرو بمبگذاری شده در الانبار/ادامه عملیات ارتش علیه داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه نیوز، جمیل کامل الشمری رئیس پلیس دیالی گفت: گروه موسوم به داعش جنگ جدیدی را علیه فرماندهان امنیتی به راه انداخته است و می کوشد که وجهه فرماندهان را تخریب کند.به راه انداختن جنگ جدید پس از ناکامی های آنها در عرصه تحولات میدانی است.

از سوی دیگر یک منبع امنیتی عراق اعلام کرد:بالگردهای ارتش عراق بعد از ظهر امروز مرکز تجمع گروههای مسلح داعش را در منطقه البوعساف در شمال الرمادی هدف قرار دادند که در نتیجه آن یک فرد مسلح کشته شد و چهار نفر دیگر زخمی شدند.همچنین در این عملیات تعدادی از ادوات متعلق به تروریستها منهدم شد.

منابع نظامی در استان نینوی از حمله افراد مسلح به یک غیر نظامی در شرق موصل و کشته شدن وی خبر دادند.

یک منبع وابسته به وزارت کشور عراق اعلام کرد: افراد مسلح ناشناس بعد از ظهر امروز به سوی منزل یک غیرنظامی در منطقه الزیتون در ابوغریب در غرب بغداد حمله کردند و وی را کشتند.

بر اثر انفجار بمب کارگذاشته شده در مسیر گشتی عراقی در منطقه الزهور در شرق موصل یک غیر نظامی کشته و یک نفر دیگر زخمی شد، اما به نظامیان عراقی آسیبی وارد نشد.

یک منبع وابسته به عملیات الانبار اعلام کرد: بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده ای که یک عامل انتحاری آن را هدایت می کرد و منفجر کردن آن در مسیر گشتی های ارتش عراق در کوی افسران الرمادی چهار نظامی عراقی زخمی شدند.

از سوی دیگر عامر المجمعی استاندار دیالی گفت: تدابیر امنیتی در مناطق بحران خیز طی هفته های اخیر به اجرا در می آید.آنچه در المقدادیه و دیگر مناطق رخ داد نمی توان در قبال آن ساکت ماند و ما باید از دستگاههای امنیتی حمایت کنیم.

وی افزود: اقداماتی که باید انجام شود شامل تلاش اطلاعاتی،نصب دوربین نظارتی در مراکز ایست بازرسی و همکاری مردمی برای کسب اطلاعات است.

یک منبع امنیتی در الانبار اعلام کرد: در درگیریهای مسلحانه ای که میان نیروهای ارتش و اعضای گروه موسوم به داعش در منطقه النعیمیه در جنوب فلوجه رخ داد چهار نفر از سرکرده های آنها کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند.

نجم الدین کریم استاندار کرکوک نیز از دوربینهای جدیدی که برای بهبود بحران امنیتی به کار گرفته خواهد شد خبر داد.

یک منبع وابسته به پلیس استان عراق در بابل اعلام کرد: نیروهای امنیتی عراقی موفق به هلاکت دو نفر از تروریستهای داعش و بازداشت دو نفر دیگر در درگیری با آنها در شمال بابل شده اند.

از سوی دیگر بابل فلاح الخفاجی تاکید کرد: نیروهای امنیتی عراقی طی عملیاتی در شمال بابل شش تروریست را به هلاکت رساندند.پلیس بابل با کمک نیروهای ارتش در منطقه صنیدیج در جرف الصخر در شمال بابل این تروریستها را به هلاکت رساند.

ارتش عراق در منطقه حوض حمرین در استان دیالی، عملیاتی را علیه تروریستهای وابسته به داعش انجام داد.

از سوی دیگر سفارت آمریکا در عراق با صدور بیانیه ای از ارسال محموله های جدید سلاح و مهمات برای عراق به موجب توافقنامه استراتژیک میان دو کشور خبر داد.