6 هزار عدد انواع مواد محترقه در دلفان کشف و ضبط شد

سرهنگ علی نجات کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف بیش از 6 هزار عدد انواع مواد محترقه و دستگیری سه نفر از توزیع کنندگان در این شهرستان خبر داد و گفت: سال گذشته نیز در این راستا پنج هزار عدد انواع مواد محترقه کشف و متخلفان نیز به مقامات قضایی معرفی شدند.

وی افزود: متاسفانه هر ساله شاهد حوادث تکان دهنده ای از جمله سوختگی های شدید و از دست دادن چشم و سایر اعضای بدن در چهارشنبه سوری آخر سال هستیم.

سرهنگ کرمی با اشاره به اینکه بیشتر این حوادث برای جوانان و نوجوانان رخ می دهد افزود: ضمن اینکه این موارد نوروز و بهار طبیعت را بر کام تعدادی از خانواده های هموطنانمان تلخ می کند از مردم تقاضا می کنیم با دوری از هر گونه حرکت پرخطر یا حادثه سلامت خود و خانواده شان را تضمین کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان دلفان با اشاره به اینکه پلیس با افراد سودجو و فرصت طلب که به خاطر منافع مالی خود آسایش و آرامش مردم را سلب می کنند برخوردی قاطع خواهد داشت اظهار داشت: با افرادی که به هر نحو اقدام به فروش غیر قانونی مواد محترقه و خطرناک می کنند بر حسب وظیفه ذاتی خود که همان ایجاد نظم و امنیت در جامعه است با هماهنگی دستگاه قضا برخورد شدید می شود.

سرهنگ کرمی با تاکید بر اینکه مشارکت مردم نقش مهمی در تحقق اهداف پلیس دارد افزود: خانواده های نیز می توانند در قالب محله محور با مشاهده هرگونه تخلف در این خصوص با تماس با 110 به عنوان پل ارتباطی بین مردم و پلیس زمینه رفاه و آسایش مردم را در این ایام فراهم کنند.

وی با اشاره به اینکه فرماندهی انتظامی دلفان از ماهها قبل برخورد با واردکنندگان و توزیع کنندگان مواد محترقه را تشدید کرده، افزود: موتور سیکلت ها و خودروهایی نیز که موجب اختلال در نظم و امنیت عمومی شوند علاوه بر جریمه، وسیله نقلیه آنان تا پایان تعطیلات توقیف خواهد شد.

سرهنگ کرمی به اقدامات پیشگیرانه فرماندهی انتظامی دلفان در راستای آگاهی مردم در آستانه چهارشنبه سوری اظهار داشت: آموزش های لازم از طریق جراید، چاپ بنر در نقاط مختلف شهر،چاپ بروشور، نظارت بیشتر بر واحدهای صنفی شهرستان و حضور پلیس در مدارس برای ارائه آموزشها از جمله اقدامات این فرماندهی در این زمینه بوده است.