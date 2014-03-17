نمایشگاه صنایع دستی در ورودی کوهدشت دائر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل امرایی ظهر دوشنبه در جمع رسانه های گروهی از آمادگی این شهرستان برای استقبال از مهمانان نوروزی خبر داد و اظهار داشت: در این راستا هماهنگیهای لازم با دستگاههای مختلف عضو ستاد هماهنگی سفرهای نوروزی صورت گرفته است.

وی گفت: نوروز امسال چهار مدرسه در شهرستان کوهدشت و دو مدرسه در شهرستان درب گنبد آماده خدمت رسانی به مهمانان نوروزی هستند.

مسئول اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کوهدشت از آمادگی موزه مردم شناسی این شهرستان برای بازدید مسافران نوروزی خبر داد و گفت: در ایام نوروز 93 با همکاری شهرداری کوهدشت نمایشگاه صنایع دستی در ورودی شهر دایر می شود.

امرایی گفت: همچنین همه سرویسهای بهداشتی سطح شهر تکمیل و آماده بهره برداری هستند و چادر راهنمای مسافران نوروزی نیز در ورودی شهر و دوراهی درب گنبد با همکاری هلال احمر برپا شده است.

وی در پایان از آمادگی کامل نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی این شهرستان در ایام نوروز برای جلوگیری از هرگونه اقدام افراد سودجو خبر داد.