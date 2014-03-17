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۲۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۸:۳۱

جميع:

26 هزار بازرسي از اصناف خراسان جنوبي انجام شد

26 هزار بازرسي از اصناف خراسان جنوبي انجام شد

بیرجند- خبرگزاری مهر:رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان جنوبی از انجام 26 هزار بازرسي از اصناف استان از ابتداي امسال تا كنون در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا جميع بعدازظهردوشنبه در شوراي اداري استان اظهاركرد: در خراسان جنوبی 20 شهرک صنعتی فعال  و 23 هزار واحد صنفی فعال وجود دارد و عمده صنایع خراسان جنوبی در اختیار بخش خصوصی است.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی امکانات زیر بنايی خوبی را دارا است، افزود:20 درصد لاستیک خودرو کشور در شهرستان بیرجند تولید می شود.

رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان جنوبي از صادرات 23 میلیون دلار کاشی از خراسان جنوبی خبر داد و بیان کرد: صادرات استان در 11 ماهه نخست سال 416 میلیون دلار بوده است.

 وی با اشاره به صدور 466 کارت بازرگانی در استان اظهاركرد: 27 هزار فقره کارت الکترونیکی مبادلات مرزی وجود دارد که صادرات خوبی را به کشورهای افغانستان، تاجیکستان و ارمنستان داشته ایم.

وی از انجام 26 هزار بازرسی از اصناف و واحدهاي اقتصادي استان از ابتداي امسال تا كنون خبر داد و بيان داشت: براي متخلفين يك هزار و 680 پرونده تشكيل شده و مبلغ 12 میلیارد ریال جریمه شده اند.

 150 هزار خانوار خراسان جنوبي سبد كالا دريافت كردند

جمیع  با بیان اینکه تاکنون 150 هزار خانوار در استان سبد کالا دریافت کرده اند عنوان کرد این سبد کالا توانست تامین غذائی بسیار از خانواده را فراهم  و جلو افزایش قیمت ها را بگیرد.

وی در ادامه از اجرايی طرح ویژه نظارت نوروزی در استان خبر داد و افزود: این طرح از 15 اسفند شروع شده و تا 15 فروردین با همکاری 66 بازرس سازمان صنعت معدن و تجارت و 430 بازرس افتخاری و با دو شعبه سیار تعزیرات حکومتی ادامه دارد.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبي گفت: در خراسان جنوبی ذخیره سازی میوه عید صورت گرفته و بیش از 100 تن میوه در استان آماده عرضه  و توزيع در بازار است.

کد مطلب 2258485

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