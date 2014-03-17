اظهار نظر معاون رئیس جمهور درباره گشت ارشاد و فیسبوک/ اصلاح جایگاه حقوق زنان در منشور شهروندی

به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی عصر دوشنبه در نشست خبری تشریح اقدامات سفر به نیویورک درباره اجلاس کمیسیون مقام زن در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره جایگاه ایران از نگاه سازمان ملل در حوزه زنان گفت: شرکت در این اجلاس به منظور ارائه گزارش و نه ارزیابی اقدامات بود در حال حاضر نیز اجلاس هنوز تمام نشده است و همچنان این اجلاس تا 29 اسفند ادامه دارد.

وی ازود: ایران قرار است گزارشی در مورد وضعیت زنان و تحقق اهداف توسعه هزاره را برای اجلاس پکن 20+ تدوین کند که این گزارش باید تا اردیبهشت ماه 93 به صورت ترجمه شده به دفتر اسکاپ (اجلاس منطقه ای) تحویل داده شود. گزارشی که به این اجلاس داده خواهد شد مورد ارزیابی کارشناسان بین المللی در حوزه وضعیت زنان ایران قرار می گیرد.

مولاوردی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره نتایج استفتاء از علما برای قانون ازدواج فرزند خوانده با سرپرست گفت: این قانون همزمان با حضورم در معاونت ابلاغ شد که بر اساس قوانین مجلس باید شش ماه از زمان ابلاغ یک قانون بگذرد تا بتوان درباره آن تصمیم گرفت ما این موضوع را پیگیری کردیم و در حال حاضر نیز درخواست استعفاء از علما و روحانیون داریم از سوی دیگر با سازمان بهزیستی در حال مکاتبه هستیم و اعلام کرده ایم اقدامات آنها نیز به ما گزارش داده شود تا به صورت مشترک لایحه اصلاح قانون ازدواج فرزند خوانده را به مجلس ارائه دهیم تا بتوان این قانون را اصلاح کرد.

معاون رئیس جمهور و امور زنان و خانواده همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره نادیده گرفتن جایگاه زنان در منشور حقوق شهروندی گفت: ما این موضوع را پیگیری کرده و نظرات مختلفی که فعالان حوزه زن در جلسات مخلتف مطرح کرده اند را تدوین و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری داده ایم، معاونت حقوقی نیز به ما اعلام کرده در ویراست دوم این منشور از تمامی این نظرات استفاده خواهد شد و به سمت اصلاح خواهیم رفت.

تعامل با پلیس امنیت تهران برای بررسی وضعیت گشت های ارشاد

مولاوردی در پاسخ به خبرنگاری درباره اقدامات امور زنان و خانواه در زمینه گشت ارشاد توضیح داد: برای پاسخ به این سئوال باید به راهکارهای قانون حجاب و عفاف اشاره کنم که گشت ارشاد نیز متعاقب این قانون شکل گرفت. در قانون حجاب و عفاف 26 دستگاه در توسعه راهکارهای فرهنگ عفاف و حجاب نقش دارند و اگر اقدامات و سیاست های نرم موثر واقع نشده در نهایت باید منجر به مداخله نیروی انتظامی شود.

وی با بیان اینکه البته از زمان تشکیل دولت یازدهم شاهد تفاوت های فاحشی در برخوردهای صورت گرفته در حوزه گشت ارشاد بوده ایم، تصریح کرد: موضوع گشت ارشاد در وزارت کشور و شورای اجتماعی در حال بررسی است علاوه بر آن در تعامل با پلیس امنیت تهران قرار شده بازدید از پشت صحنه گشت ارشاد داشته باشیم.

به گفته وی هر گونه برخورد با موضوع عفاف و حجاب باید فرهنگی وبا حفظ کرامت انسانها و بدور از امنیتی کردن موضوع باشد البته در برخی مواقع گفته می شود که باندهایی در جهت ترویج این موضوع گام بر می دارند و حاشیه هایی پیرامون گشت ارشاد بیشتر مربوط به این باندهاست.

مولاوردی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره فعالیت های معاونت برای حضور بیشتر زنان به عرصه های بین المللی گفت: ما نیز معتقد به حضور فعال سازمانهای غیردولتی به عرصه های بین الملل هستیم. در این اجلاس نیز پس از شناسایی یکی از فعالان سازمان های غیردولتی حضور داشت که در ساختمان کناری سازمان ملل فعالیت های مربوط به توانمندسازی زنان در ایران را در جمع سازمان های غیردولتی تشریح کرد. یکی دیگر از برنامه مربوط به یک ان جی او ایتالیایی که در حوزه زنان ایران و خاورمیانه فعال است، بود. در مجموع ما معتقدیم که حضور زنان به عرصه های بین المللی باید توسعه پیدا کند چرا که در ماده 230 نیز به آن اشاره شده است.

وی درباره چشم اندازهای معاونت امور زنان و خانواده توضیح داد: ما در حال حاضر در مرحله نهایی کردن چشم انداز، بیان ماموریت ها ، اهداف و فعالیت ها در سال جدید هستیم تا بتوان اهداف راهبردی را که در سخنرانی های رئیس جمهور در دوره انتخابات نیز مطرح بود به صورت مصوب تدوین و سپس شاخص هایی را در دوره های 3 ساله و 5 ساله مشخص کنیم.

به گفته معاون رئیس جمهور و امور زنان و خانواده فعالیت نهاد خانواده، استیفای حقوق زنان از جمله موارد مطرح در سند چشم انداز است و تلاش می کنیم با تاکید بر صحبت های مقام معظم رهبری وضعیت زنان جامعه را ارتقاء دهیم.

وی با اشاره به تشیکیل کارگروه رسانه درباره اجرایی شدن مصوبات ستاد ملی زن و خانواده نیز گفت: ما از تمام دستگاههای مختلف درباره اجرایی شدن مصوبات این ستاد گزارش خواسته ایم اما تقریبا هیچ وزارتخانه ای به ما گزارش نداده حتی هیچ دستگاهی گزارش خاصی درباره اجرایی شدن بسته های مربوط به طرح تعالی خانواده و جمعیت را نیز نداده است.

مولاوردی گفت: در حال حاضر دو فوریت طرح افزایش جمعیت که از دغدغه های نظام است به مجلس رفته از سوی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در حال بررسی کردن طرح تعالی جمعیت خانواده با نگاه واقع بینانه است ما نیز با اتفاق نظر کارشناسان و جمعیت شناسان در حال نهایی کردن دیدگاههای خود هستیم.

معاون رئیس جمهور و امور زنان و خانواده ادامه داد: همچنین ما در حال تدوین بسته های حمایتی هستیم تا بتوان با برخی تسهیلات و حمایت های اجتماعی بویژه برای زنان شاغل فرایند افزایش جمعیت را با کمترین هزینه و تبعات برای زنان فراهم کنیم.

مولاوردی درباره برنامه های معاونت زنان برای کاهش آسیب های اجتماعی نیز گفت: یکی از وظایف ما کاهش آسیب های اجتماعی است البته ما در این حوزه تنها وظیفه سیاستگذاری ، رصد کردن و اجرای ستاد کار را داریم و از ورود مستقیم در عرصه اجرا پرهیز می کنیم.

امضای تفاهم نامه با وزرت کار برای زنان بهبود یافته

وی تصریح کرد: به عنوان مثال در حوزه زنان بهبود یافته از اعتیاد با وزارت کار و تعاون تفاهم نامه ای را امضا کرده ایم تا حمایت های لازم از این گروه از زنان انجام شود و شرایطی را برای آنان فراهم آوریم تا دیگر آنها به سمت اعتیاد برنگردند همچنین برای زنان سرپرست خانوار نیز با وزارت تعاون تفاهم نامه ای را امضا کرده ایم که آنها بتوانند حمایت های بیشتری را از این گروه زنان داشته باشند. با کمیته امداد نیز برای حمایت از بیشتر زنان سرپرست تعاملاتی را داشته و قرار است کار مشترکی برای دختران بازمانده از تحصیل که در روستاها ازدواج نکرده اند انجام دهیم.

وی توضیحات خودرا این گونه تکمیل کرد: شورای اجتماعی وزارت کشور نیز در حال نهایی کردن سند آسیب های اجتماعی و ارائه راهکارهای لازم به دستگاههای مختلف است.

کارگروهی برای بررسی آسیب های زنان خیابانی هنوز تشکیل نشده است

معاون رئیس جمهور و امور زنان و خانواده درباره رسیدگی به وضعیت زنان خیابانی به منظور کاهش آسیب های اجتماعی این گروه از زنان خاطرنشان کرد: رسیدگی به آنها نیز لازم است اما هنوز کارگروه خاصی برای این قشر از زنان آسیب دیده تشکیل نشده است، البته قرار است با همکاری وزارت تعاون و کار و سازمان بهزیستی به این موضوع نیز رسیدگی شود.

عضویت در فیسبوک جرم نیست

معاون رئیس جمهور و امور زنان و خانواده درباره عضویتش در فیسبوک توضیح داد: بر اساس نظرهای منتشر شده عضویت در فیسبوک جرم نیست مگر آنکه منجر به هنجارشکنی شود که من تاکنون این کار را نکرده ام در مجموع معتقدم ما نباید خودمان را از فضاهای مجازی و امکانات پیشرفته ای که مبتنی بر علم باشد محروم کنیم.

پیشنهاد جدید معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری برای افزایش مرخصی زایمان

مولاوردی درباره مشلکلات موانع پیش روی افزایش مرخصی زایمان نیز توضیح دا. ما پیگیری های لازم را در این زمینه انجام داده و نحوه اجرایی کردن آن را به کمیسیون اجتماعی دولت اعلام کرده ایم در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی گفته است اعتبار لازم را برای اجرایی شدن ندارد چرا که 170 میلیارد تومان در سال 92 و 270 میلیارد تومان برای سال 93 به منظور اجرایی شدن این طرح پیش بینی اعتبار شده است. البته افرادی که بیمه خدمات درمانی و یا صندوق بازنشستگی هستند مشکل چندانی ندارند.

وی گفت: کمیسیون اجتماعی دولت اعلام کرده بود که دستگاهها از اعتبار خودشان برای افزایش مرخصی زایمان و در بخش خصوصی با توافق کارگر و کارفرما طرح استفاده کننددر نهایت به این رسیدیم که این طرح نیز کاربردی نیست. در حال حاضر معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری پیشنهاد داده است که از محل اعتبار سیاست افزایش جمعیت که امسال در حدود 600 میلیارد تومان براورد شده است این طرح شکل اجرایی بگیرد.

به گفته معاون رئیس جمهور و امور زنان و خانواده بودجه سیاست های افزایش جمعیت زیر مجموعه وزارت بهداشت است و با توافق این وزارتخانه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی بتواند آن را برای ابلاغ نهایی کند.

وی در توضیح بیشتر بسته های حمایتی ادامه داد: ما در حال بررسی تطبیقی بوده تا بتوانیم نوع حمایت از زنان شاغل را برای افزایش جمعیت مشخص کنیم مثلا معتقدیم به جای کاهش ساعت کار که منجر به غیبت و یا حذف زنان می شود بتوان برای آنان ساعت های کاری شناور در نظر گرفت و یا طرح راه اندازی مهد کودک دوباره اجرا شود.

مولاوردی درباره سیاست های معاونت زنان درباره صحبت های مقام معظم رهبری در زمینه رفع خشونت علیه زنان نیز تصریح کرد: مقام معظم رهبری بارها به این موضوع به ویژه خشونت در خانواده اشاره کرده ضمن آنکه قانون و فرهنگ را به عنوان دو نکته اساسی برای کاهش خشونت یادآور شده اند به این معنی که باید با فرهنگ سازی و تضمین قانونی کافی مانع از خشونت علیه زنان است. البته تاکنون موفقیت نسبی به دست آمده است اما باید گام های بیشتری برداشته شود به همین منظور لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت با نگاه بازدارنده و پیش گیرنده را پیگیری می کنیم البته قرار شده است با توجه به ایرادات حقوقی گرفته شده بخش تعیین مجازات و تدابیر قانونی از لایحه جدا شود و بخش حمایتی و پیش گیرندگی و بازدارندگی در لایحه باشد تا پس از تصویب در کمیسیون لوایح دولت به مجلس برود.

وی ادامه داد: همچنین ما پیگیر ماده 227 که مربوط به سند ملی امنیت کودکان و زنان به ابعاد اجتماعی است هستیم در حال حاضر وزارت کشور پیش نویس تدوین شده دولت گذشته را مورد بازنگری قرار داده تابتوانیم با رویکرد جدید این لایحه را نیز به مجلس ارسال کنیم.

جلسه با فراکسیون زنان مجلس به بعد از نوروز موکول شد

معاون رئیس جمهور و امور زنان و خانواده همچنین درباره تشکیل جلسه با اعضای زنان فراکسیون مجلس به منظور حل مشکل بیمه زنان خانوار گفت: ما همواره آمادگی خود را برای تعامل بیشتر با مجلس اعلام کرده ایم و با توجه به برگزاری کمیسیون مقام زن در نیویورک قرار شد جلسه مشترک ما و فراکسیون زنان به بعد از نوروز موکول شود.

لاوردی درباره مهمترین چالش های زنان دنیا توضیح داد: در اجلاس کمیسیون مقام زن بیشتر تاکید بر این بود که فرهنگ جهان شمول مرد سالاری باید از بین برود . به عنوان مثال کشور ایتالیا با مشکل ازدواج زود هنگام دختران درگیر است. آنچه که بیشتر مورد تاکید زنان دنیا در این اجلاس بود رفع تبعیض های قانونی و برابری زن و مرد است. موضوع ختنه دختران نیز از دیگر چالش های مطرح شده بود که ما اعلام کردیم ایران چنین مشکلی ندارد و آنها از ما خواستند که به کمپین جهانی مخالفت با ختنه دختران بپیوندیم.

تصویب چارت تشکیلاتی معاونت زنان

معاون رئیس جمهور و امور زنان و خانواده درباره وضعیت چارت معاونت زنان نیز گفت: چارت نیز به تصویب رسیده و به زودی معاونان خود را منصوب خواهم کرد.

مولاوردی گفت: بر اساس سیاست های جدید دولت مشاور رئیس جمهور و امور بانوان به معاونت ارتقا یافته ضمن آنکه دولت سیاست چابک سازی را در پیش گرفته است. بنابراین معاونت زنان در این مسیر باید گام بردارد.

وی با بیان اینکه تعدیل نیروها در معاونت براساس سیاست های چابک سازی دولت بوده است گفت: افراد تعدیل شده اخراج نشده اند چرا که نیروی رسمی این معاونت نبوده و ماموریت یا قرارداد آنها در پایان اقدام اسفند به پایان می رسد. از سوی دیگر معاونت پشتیبانی و اداری و پرسنلی به مجموعه ریاست جمهوری واگذار شده و معاونت زنان صرفا به صورت تخصصی به امورات زنان می پردازد.

معاون رئیس جمهور و امور زنان و خانواده درباره سرنوشت مرکز رصد امور زنان و خانواده نیز گفت: وجود چنین مرکزی ممکن است موثر باشد البته شاید علمی نباشد که معاونت زنان و خانواده این موضوع را مطرح کند اما اگر لازم باشد این کار را انجام می دهیم.

ریشه کنی گرسنگی و فقر زنان تا پایان سال 2015

به گزارش خبرنگار مهر شهیندخت مولاوردی در بخش دیگری از صحبت های خود به تشریح سفرش به نیویورک که با موضوع اجلاس کمیسیون مقام زن در سازمان ملل بود پرداخت گفت: بر اساس سند اهداف توسعه هزاره کشورهای جهان باید تا سال 2015 برای ریشه کنی گرسنگی و فقر، تحقق آموزش ابتدایی، تحقق برابری جنسیتی و کاهش مرگ و میر کودکان و زنان تلاش کند.

وی با بایان اینکه در حوزه برابری جنسیتی و توانمندی سازی زنان سه شاخص تعیین شده است گفت: پوشش تحصیلی دختران از ابتدایی تا سطح عالی، اشتغال زنان در بخش غیر کشاورزی و افزایش تعداد زنان و پارلمان و مجالس کشورها از جمله این شاخص ها است.

وی به ایرادات سند توسعه هزاره در پنجاه و هشتم اجلاس کمیسیون مقام زن اشاره کرد و گفت: از جمله ایرادات گرفته شده این بود که ارتباط درستی میان هدف ایجاد برابری جنستیی و توانمند سازی زنان با سایر اهداف توسعه هزاره برقرار نشده است. همه کشورها معتقد بودند که باید میان شاخص هیی مانند فقر و برابری اجتماعی زن و مرد ارتباط تنگاتنگی باشد.

مولاوردی همچنین موضوعات مهمی همچون خشونت علیه زنان، دسترسی آنان به منابع، مشارکت های زنان فراتر از پارلمان در سند توسعه هزاره مورد غفلت قرار گرفته است.

یک پنجم کرسی های پارلمانی دنیا دست زنان است

وی با بیان اینکه همزمان با اجلاس کمیسیون مقام زن اجلاس بین المجالس با حضور لاله افتخاری نماینده مجلس و حلیمه عالی در نیویورک برگزار شد گفت: در این اجلاس یک روزه نقشه جایگاه زنان در سیاست در سال 2014 منتشر شد. بر اساس این نقشه میزان مشارکت زنان در قوه مجریه برای حضور در دولت به عنوان وزیر 16 و 2 دهم درصد در سال 2014 بوده است.

زنان آمریکایی و آفریقایی بیشترین وزرای زن در دنیا

مولاوردی ادامه داد: بر اساس تحقیقات انجام شده بیشترین وزرای زن در آمریکا و آفریقا بوده و میانگین حضور زنان در پارلمان آنها به 21.8 رسیده است.

وی بااشاره به گزارش ایران در کمیسیون مقام زن تصریح کرد: در این گزارش پیشرفت های زنان ایرانی در زمینه پوشش تحصیلی در دانشگاه و کاهش مرگ و میر مادران اشاره شد که بسیاری از کشورها خواستند که ایران به عنوان الگو در این دو موضوع مطرح شود البته باید گفت که میزان پیشرفت کشورمان در دستیابی به اهداف توسعه هزاره به یک میزان نبوده است.

معاون رئیس جمهور و امور زنان و خانواده گفت: در این اجلاس تاکید شد که پیچیده نسخه واحد برای کشورها با ویژگی های متفاوت فرهنگی و مذهبی و تاریخی موثر نخواهد بود و لازم است به ریشه های دست نیافتن یا دستیابی کند به اهداف توسعه هزاره توجه شود ضمن آنکه ما بر تقویت و تحکیم بنیان خانواد ه در این اجلاس برای تضمین مشارکت زنان تاکید کردیم.

مولاوردی با اشاره به دیدارهایش با نمایندگان زن کشورهای مختلف تصریح کرد:درحاشیه اجلاس در دیدار با نماینگان زن کشورهای آلمان، مکزیک، آذربایجان، نیوزیلند ، اندونزی ، ترکیه، مالزی ، پاکستان و ایتالیا داشتیم که در این دیدار ها به گسترش روابط در چارچوب امضای تفاهم نامه تاکید شد. همچنین نماینده پاکستان اعلام کرد زنان ایرانی منبع الهام زنان پاکستانی هستند.