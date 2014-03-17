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۲۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۹:۴۱

علی نژاد:

فاطمه مرضیه (س) بزرگترین حامی ولایت در طول تاریخ اسلام است

فاطمه مرضیه (س) بزرگترین حامی ولایت در طول تاریخ اسلام است

رودسر– خبرگزاری مهر: رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان رودسر گفت: فاطمه مرضیه (س) بزرگترین حامی ولایت در طول تاریخ اسلام است.

حجت الاسلام ستار علی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:  حضرت زهرا (س) دارای ویژگی های منحصر بفردی است.

وی اظهارداشت: برای دستیابی به یک زندگی عزتمند باید به عنوان خادمان ائمه اطهار علیه السلام در ارج گذاری به مناسبت های مذهبی تلاش مضاعف کرد.

رئیس تبلیغات اسلامی رودسر هدایت بشر را در گرو الگو پذیری از ائمه اطهار (ع) عنوان کرد و گفت: ذلت و خواری دنیای غرب به دلیل رعایت نکردن دستوارات الهی است.

وی افزود:  برای جلوگیری از تنزل و ذلت باید با تکیه بر احکام شرعی و الگو پذیری از ائمه اطهار (ع) بویژه بانوی بزرگ جهان  حضرت فاطمه زهرا (س) در مسیر سعادت گام برداشت.

علی نژاد با اشاره به اینکه زندگي اين يگانه يادگار رسول گرامي اسلام (ص) مكتبي براي رشد و تعالي تمامی آحاد مردم به ویژه بانوان  در همه ادوار تاريخ است، اظهارداشت: زندگي حضرت زهراي مرضيه (س) در مقام دخت شايسته پيامبر در جايگاه همسر فداكار حضرت امام علي (ع) و به منزله مادر امامان بزرگوار شيعه، هر يك درسي ارزشمند و پربهاست.

وی در ادامه خواستار معرفی بیشتر شخصیت حضرت فاطمه (س) به نسل جوان و دختران ایرانی شد و تصریح کرد: شخصیت و روش زندگی حضرت زهرا (س) در شکل گیری و قوام اسلام نقشی انکارناپذیر داشته است.

کد مطلب 2258514

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