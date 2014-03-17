143 میلیارد تومان اعتبار عمرانی به خراسان جنوبی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، وجه الله خدمتگزار عصر دوشنبه در شورای اداری استان اظهار کرد: همه ما وظیفه داریم با همدلی و هم افزایی و همراهی یکدیگر برای مردم خدمت کنیم.

وی گفت در خراسان جنوبی پتانسیل ها و ظرفیت های مناسب وجود دارد که می توان با استفاده از آنان برای رفع مشکلات و محرومیت استان تلاش کرد.

وی بر جذب سرمایه گذار و استفاده از توان بخش خصوصی برای عمران و آبادانی استان تاکید کرد و ادامه داد: اعتبارات دولتی بسیار کم است و با این اعتبارات نمی شود رفع محرومیت در استان داشت.

وی افزود: در سال آینده 143 میلیارد تومان اعتبار عمرانی و 110 میلیارد تومان اعتبار جاری به استان خراسان جنوبی اختصاص یافته است.

وی در ادامه از همه مدیران خواست تا با جدیت موضوعات بودجه 93 را مطالعه کنند و برای تخصیص اعتبارات تمام تلاش خود را بکار گیرند.

خسارت 34 میلیارد تومانی سیل به روستاهای نهبندان

خدمتگزاردر ادامه به سیل نهبندان اشاره و افزود: در سیل اخیر در شهرستان نهبندان به 559 خانوار خسارت وارد شده است. رسیده است.

وی با بیان اینکه در این سیل 34 میلیارد تومان خسارت به روستائیان و راه های استان وارد شده است، اظهارکرد: یک میلیارد تومان از اعتبارات استانی برای رفع مشکلات اولیه بین دستگاه های اجرایی توزیع شده است.

وی یادآورشد: در این حادثه سه نفر از هموطنان ما جان خود را از دست دادند.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: یک درخواست از طرف نماینده ولی فقیه در استان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استانداری به رئیس جمهور برای سفر به خراسان جنوبی داده شده است.

وی در ادامه به موضوع اقتصاد مقاومتی اشاره و افزود: اقتصاد مقاومتی که مدنظر مقام معظم رهبری است در 10 محور بیان شده و باید همه مسئولین برای تحقق آن تلاش کنند.

خدمتگزار اظهارداشت: خراسان جنوبی برای استقبال از مسافرین در آمادگی کامل به سر می برد و مسئولین باید تلاش کنند در این ایام هیجگونه مشکلاتی برای مردم و مسافرین به وجود نیاید.

وی در پایان تاکید کرد: همه مسئولان تلاش کنند سال آینده سالی پر خیر و برکت و شادابی و نشاط برای همه مردم باشد.