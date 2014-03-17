مفهوم اقتصاد مقاومتي به ادبيات اقتصادي كشور مبدل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صادق صالحي منش در جلسه شوراي اداري استان كه امروز دوشنبه با حضور مسئولان استان قم در تالار معصوميه استانداري برگزار شد، فرارسيدن ايام حزن و عزاي فاطميه و شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) را تسليت گفت.

استاندار قم با محور قرار دادن اقتصاد مقاومتي، به بيان فرمايشات مقام معظم رهبري در اين رابطه پرداخت و افزود: امروز با وجود تحريم‌هاي خصمانه و يك جانبه غرب عليه ايران مفهوم "اقتصاد مقاومتي" به ادبيات اقتصادي كشور مبدل گشته است.

حجت الاسلام صالحي منش در ادامه با اشاره به نامه 11 ماده‌اي رياست محترم جمهور به دكتر جهانگيري معاون اول رئيس جمهور گفت: حجت الاسلام دكتر روحاني به طور شفاف وظايف و مأموريت‌هاي بين بخشي مجموعه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي زيرمجموعه دولت را در جهت تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله مشخص کرده اند.

استاندار قم افزود: بر اساس اين فرمان هر يك از دستگاه‌هاي استاني بايد در چهارچوب وظايف محوله برنامه منسجمي را براي عملياتي کردن برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي در استان داشته باشند و استانداري قم نيز به نوبه خود كارگروه ويژه‌اي را براي اين منظور تشكيل خواهد داد.

نماينده عالي دولت در استان، اقتصاد مقاومتي را نظام جهادي براي مقابله با دشمن و گذرگاه امني براي عبور از شرايط و مقطع حساس كنوني دانست و افزود: اجراي صحيح اين سياست ثمرات بيشماري را براي اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت.

وي اتكاء به نيروي انساني و دانش بومي را لازمه اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و رسيدن به حماسه اقتصادي تلقي و بیان كرد:‌ خوشبختانه بسترها و زمينه‌هاي اين مهم از جمله نيروهاي بومي، مومن، انقلابي و با استعداد در استان قم فراهم بوده و لازم است مسئولان استان با دوري از شعار به سمت تحقق آن گام بردارند.

استاندار قم با بيان اينكه آحاد مردم بايد در زمينه تحقق اين مطالبه مهم رهبر معظم انقلاب تلاش جهادي داشته باشند اشتغالزايي، ‌كارآفريني، توسعه تعاون، گسترش عدالت اجتماعي، افزايش بهره وري و تقويت صنعت و اقتصاد استان را از جمله مواردي دانست كه براي دستيابي به اين مهم مورد نياز مي‌باشند.

حجت الاسلام صالحي منش همچنين با اشاره به نزديك شدن به ايام سال نو،‌ ميزباني مسافران و زائران نوروزي را توفيق الهي عنوان كرد و خواستار فراهم نمودن زمينه آسايش مهمانان نوروزي در بهار فاطمي شد.

وي حضور ميداني مديران جهت ارائه خدمات شايسته به زوار و مجاورين حرم كريمه اهل بيت را ضروري تلقي كرد و بر پيگيري مستمر ايشان در رفع مشكلات مردم عزيز ميهن اسلامي در اين ايام تأكيد كرد.

گفتني است در پايان اين جلسه از مديران فعال استان قم كه در به سرانجام رسيدن سريع پروژه‌هاي عمراني اخير به صورت جهادي عمل نمودند با لوح تقدير قدرداني شد.