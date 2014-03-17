300 دانش آموز و دانشجوی بروجردی از خدمات فرهنگی کمیته امداد بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی معظمی گودرزی عصر دوشنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: کمک به رشد و ارتقای وضعیت تحصیلی دانش آموزان تا رسیدن به مقاطع دانشگاهی یکی از مولفه های کاری کمیته امداد شهرستان بروجرد است.

وی عنوان کرد: در همین راستا کمکهای قابل توجهی تا کنون به دانشجویان و دانش آموزان تحت حمایت این نهاد در تمامی رشته ها و دانشگاه ها شده است.

مدیر کمیته امداد شهرستان بروجرد با اشاره به اینکه تعداد 204 نفر از دانشجویان تحت حمایت از کمک شهریه ترم دوم بهره مند شده اند، تصریح کرد: برای واریز کمک شهریه به این دانشجویان مبلغ 500 میلیون ریال هزینه شده است.

معظمی گودرزی با بیان اینکه توسعه و آبادانی کشور مستلزم حضور دانشجویان در عرصه های مختلف جامعه است، افزود: در صدد هستیم با حمایت های همه جانبه از دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت در این راستا قدم های موثری را برداریم.

مدیر کمیته امداد شهرستان بروجرد گفت: همچنین برای تهیه پوشاک دانش آموزی از سرفصل کمکهای جشن نیکوکاری به 103 نفر از دانش آموزان تحت حمایت مبلغ 25 میلیون و 400 هزار ریال هزینه شده است.

معظمی گودرزی همچنین از اعزام تعداد 30 نفر از دانش آموزان عضو کانون پیروان ولایت به اردوی یک روزه درون شهری خبر داد و اظهار داشت: مبلغ یک میلیون ریال از سرفصل فرهنگی برای اجرای این اردو هزینه شده است.