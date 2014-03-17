اعتبار احداث سيلوي گندم در هرمزگان اختصاص يافت/دخيره سازي كالاهاي اساسي براي نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادري عصر دوشنبه در نشست ستاد تنظيم بازار استان هرمزگان ضمن قدرداني از تلاش و زحمات مسئولان متولي ذخيره و تامين كالاهاي اساسي اظهار داشت: هم اكنون تمامي كالاهاي اساسي مردم و ميهمانان نوروزي تامين شده و حتي در صورت افزايش درخواست، ذخيره لازم نيز ديده شده است.

وي اضافه كرد: اميدواريم توزيع اين كالاها در كاهش قيمت هاي بازار نيز تاثير گذاشته بطوريكه مردم بتوانند كالايي نظير ميوه را در شب عيد با كيفيت خوب و قيمت مناسب خريداري كنند.

وي ضمن قدرداني از تلاش هاي اداره كل شيلات پيرامون عرضه مستقيم آبزيان گفت: هم اكنون با حذف واسطه ها توزيع ماهي با قيمتي مناسب توسط شيلات آغاز شده كه موجب كاهش قابل توجه قيمت آْبزيان در بازار نيز شده است.

استاندار هرمزگان خاطر نشان كرد: گندم، آرد، گوشت، مرغ، ميوه، ماهي، برنج، شكر و روغن به مقدار نياز ذخيره كه برخي از اين كالاها در حال توزيع بوده و برخي نيز در روزهاي آينده وارد بازار مي شود.

جادري يادآور شد: پس از ذخيره مهم ترين كاري كه بايد با همين جديت و پشتكار دنبال شود بحث نظارت بر نحوه توزيع كالاهاي ذخيره شده و همچنين قيمت ها است.

وي تاكيد كرد: بازرسان در ايام نوروز بايد همواره حضوري مستمر در بازار داشته باشند تا سودجويان نتوانند از شلوغي اين روزها استفاده كرده و گرانفروشي كنند.

وی با اشاره به برگزاري دو نشست ستاد تنظيم بازار در سه ماهه اخير يادآور شد: اهتمام براي حل مشكلات موجب شد تا اعتبار مورد نياز احداث سيلوي ذخيره گندم را اخذ كرده و در زمينه كنترل بازار نيز روند بهبود را پيش گيريم كه اميدواريم با جديت و تلاش بيشتر مسئولين، اين روند ادامه يابد.