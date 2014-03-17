بازگشایی بولوار مدرس شیراز پس از 12 سال/ کشف محموله بزرگ قاچاق مشروبات الکلی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیروس سجادیان شامگاه دوشنبه به همراه رئیس پلیس راهور استان و شیراز با حضور در بولوار مدرس شیراز مسیر تردد خودروها را که از 12 سال قبل به دلیل عملیات قطارشهری مسدود شده بود، بازگشایی کرد.

سردار سجادیان در این رابطه به خبرنگاران گفت: این مسیر که از اولین ایستگاه های قطار شهری شیراز است از 12 سال قبل مسدود شده و تردد در آن به دلیل عملیات حفاری به کندی صورت می گرفت.

وی ادامه داد: از دو ماه قبل و با بازدید از محل خواسته شد تا هر چه سریعتر کارگاه های قطارشهری در این مسیر جمع آوری تا بولوار مدرس که تردد در آن زیاد است بازگشایی شود.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه بازگشایی این مسیر از تقاضاهای مردم بود، گفت: در این راستا طی هماهنگیهای صورت گرفته با شهرداری شیراز، این ارگان نسبت به آسفالت بولوار و همچنین جمع آوری کارگاه ها اقدام کرد و اینک پس از 12 سال این مسیر بازگشایی شد.

کشف محموله بزرگ قاچاق در شیراز

سردار سجادیان در ادامه از کشف محموله بزرگ قاچاق مشروبات الکلی خبر داد و گفت: با انجام اقدامات اطلاعاتی ماموران دریافتند که افرادی مبادرت به بارگیری مشروبات الکلی از ارومیه و سپس دپوی آن در منزلی در شیراز کرده اند.

وی بیان کرد: در این راستا رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و ماموران توانستند با بازرسی از دپوی مشروبات هشت هزار و 500 قوطی مشروبات الکلی که در قوطیهای کنسرو به طور ماهرانه ای جاسازی شده بود، کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان فارس اظهار داشت: در این راستا دو نفر که یک زن و مرد بوده اند، دستگیر شده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از برخورد با فروشندگان موادمحترقه در استان خبر داد و افزود: در راستای برخورد با عرضه کنندگان ترقه در استان و شهر شیراز پلیس فارس با پیگیریهای صورت گرفته چهار نفر را دستگیر کرد.

سردار سجادیان بیان کرد: در این راستا 480 هزار عدد انواع موادمحترقه کشف و ضبط شد.