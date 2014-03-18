گنبد جديد زائرسرای امام رضا(ع) شهرستان سرخه نصب شد

حسین احسانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه زائرسرای سرخه در مسیر جاده تهران - مشهد قرار دارد، گفت: این زائرسرا در طول سال افتخار میزبانی از زائران و مسافران حرم رضوی را دارد.

وی با یادآوری این که مردم به زیبایی و پاکیزگی مکان استقرار خود اهمیت زیادی می دهند افزود: به همین دلیل تعویض گنبد را در دستور کار خود قرار داده و به حول و قوه الهی در آستانه عید نوروز موفق به اتمام مراحل تعویض و نصب این گنبد شدیم.

احسانی با اشاره به اینکه طراحی و کارشناسی گنبد طی شش ماه اخیر انجام شد خاطر نشان کرد: یک ماه گذشته نیز اسکلت بندی این گنبد به اتمام رسید و در حال حاضر ورقه های اصلی گنبد در حال نصب است.

مدیر عامل موسسه فرهنگی خدماتی زائرسرای امام رضا(ع) شهرستان سرخه با تاکید بر این که تا دو روز دیگر مراحل نصب به صورت کامل به پایان می رسد، تصریح کرد: هزینه گنبد جدید در برآورد انجام شده 650 میلیون ریال بود که از طریق کمک های مردمی و یک خیر کرمانی تامین شد.