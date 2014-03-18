نخستین جشنواره تهیه وتدوین محتوای آموزشی در بابل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نقی سلیمانی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرای هرچه بهتراین جشنواره از کلیه موسسات علمی وپژوهشی، صاحب نظران،کارشناسان و برنامه ریزان آموزشی، دانشجویان ومولفان بخصوص فرهنگیان فرهیخته در سطح شهرستان درخواست مشارکت وهمکاری داریم.



وی بیان داشت: مهلت ارسال آثار به جشنواره تا پایان سال 93 تمدید شد و تاکنون سه جلسه با حضور بازرسین نهضت سوادآموزی، معاونت ابتدائی، معلمان نویسنده آموزش وپرورش در اتاق کار معاونت ابتدائی برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد:هریک از مواد خواندنی ساده که مورد تایید مدیریت پژوهش و تولید محتوای آموزشی باشد حق التا لیف آن بر اساس ضوابط سازمان پرداخت خواهد شد.



سلیمانی تصریح کرد: تعدادی از آثار به عنوان مجموع طرح های روش های سوادآموزی باذکر نام صاحب اثر ومالکیت معنوی آن چاپ خواهد شد.



وی افزود: این جشنواره در راستای شناسایی وجلب مشارکت متخصصان و مولفان کتاب های آموزشی به منظور ورود به عرصه تولید محتوای آموزشی ویژه بزرگسالان نوسواد، تنوع بخشی به محتوای آموزشی به منظور متناسب سازی محتوا با نیازها،علایق وویژگی های بزگسالان،گروه های سنی،جنس، شرایط اقلیمی و مشاغل کارگری، کشاورزی، فراهم آوردن زمینه چند تالیفی و بهره گیری از روش

های موثر درحوزه سوادآموزی وآموزش بزرگسالان از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.



رئیس آموزش وپرورش بابل گفت: جوایز نفر اول روش های سوادآموزی ومحتوای درسی هرکدام هزینه سفر به حج عمره،نفردوم هزینه سفربه عتبات عالیات ونفرسوم هزینه هوایی به مشهد مقدس است.

سلیمانی اظهارداشت: همچنین جوایز نفرات اول تا سوم کتب تحکیم سواد، محتوای آموزشی ساده، هزینه سفر هوایی به مشهد مقدس می باشد.

رئیس نهضت سواد آموزی بابل گفت: همزمان با سراسراستان نخستین جشنواره تهیه وتدوین محتوای آموزشی خاص دوره های مختلف سوادآموزی در بابل برگزار می شود.