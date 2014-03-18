کلینینک پزشکی آستان شاهزاده محمد(ع) نهاوند احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام گودرز سیفی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران نهاوند اظهار داشت: مجوز احداث کلینیک پزشکی آستان شاهزاده محمد(ع) نهاوند صادر و ساختمان این مرکز پزشکی نیز آماده شده اما برای راه اندازی این کلینیک مساعدت و همکاری بیشتری از مسئولان نهاوند انتظار می رود.

حجت الاسلام سیفی گفت: در سال آینده طرح توسعه حرم و احداث صحن شماره دو آستان متبرکه شاهزاده محمد(ع) در زمینی به مساحت هزار و 500 متر مربع اجرا می شود که با اجرای این پروژه مشکل پارکینگ اختصاصی این بقعه متبرکه نیز حل خواهد شد.

وی افزود: با توجه به تقارن ایام شهادت حضرت زهرا(س) با تعطیلات نوروز همزمان با برگزاری طرح آرامش بهاری سفره هفت سین فاطمی با وسایلی زیبا در بقاع متبرکه شاهزاده محمد(ع) نهاوند چیده می شود.

تولیت حرم شاهزاده محمد(ع) شهرستان نهاوند عنوان کرد: هدف از برپایی سفره فاطمی معرفی هفت خصوصیت حضرت زهرا(س) یعنی سلیمه بودن، سیده النساء بودن، سرالله بودن، سر العظمه بودن، سعیده بودن، ساجده بودن و سماویه بودن با استفاده از ابزار و وسایلی زیبا برای مخاطبان است.

حجت الاسلام گودرز سیفی بیان داشت: با اجرای طرح آرامش بهاری امسال طرح یاس نبوی نیز از 28 اسفند سال جاری تا 15 فروردین سال آینده در امامزاده شاهزاده محمد(ع) نهاوند برگزار می شود که در این طرح غرفه های خانواده در اسلام، کودکان، بانوان، مشاور تربیتی و سلامت برپا می شود.

حجت الاسلام سیفی اظهار داشت: در روزهای پایانی سال 200 عدد سبد غذایی شامل برنج، روغن، رب، ماکارانی و گوشت در بین خانواده های بی بضاعت و مستضعف توزیع شده و به بیماران خاص لباس و کمک های نقدی اهدا شده است.

وی از برگزاری بیش از 200 برنامه فرهنگی و مذهبی و ورزشی شاخص توسط امامزاده شاهزاده محمد(ع) در سال جاری خبر داد و افزود: پخت بزرگترین سمنوی جهان و برپایی 20 نمایشگاه خط و نقاشی، گرافیک و صنایع دستی از مهمترین این برنامه ها بوده است.

تولیت حرم شاهزاده محمد(ع) شهرستان نهاوند با اشاره به اجرای طرح آرامش بهاری در امامزاده شاهزاده محمد(ع) افزود: ارج نهادن و تقویت باورهای دینی و مذهبی و بهره برداری مطلوب از فضای معنوی امامزادگان و بقاع متبرکه، تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی با استفاده از ظرفیت تعطیلات عید نوروزی، ارتقا سطح فکری و فرهنگی زائران و مسافران نوروزی، احیای تبلیغ و ترویج سنتهای اصیل اسلامی به هموطنان در اعیاد نوروز باستانی، خدمت رسانی مطلوب و ایجاد رضایت و علاقمندی در زائران بقاع و اماکن متبرکه از اهداف طرح آرامش بهاری است.

حجت الاسلام گودرزسیفی با بیان اینکه امسال در امامزاده‌ شاهزاده محمد(ع) نهاوند، مراسم ویژه تحویل سال برگزار خواهد شد، گفت: ابتدای این مراسم با قرائت دعای کمیل آغاز می‌شود و سپس قاریان ممتاز به تلاوت قرآن خواهند پرداخت و در زمان تحویل سال نیز دعای تحویل سال قرائت می‌شود و پیام نوروزی مقام معظم رهبری نیز پخش خواهد شد.