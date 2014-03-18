150 سوئیت برای اسکان مسافران نوروزی در همدان مجوز دریافت کردند

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 150سوئیت اجاره ای برای اسکان مسافران در ایام نوروز در استان همدان مجوز گرفتند.

علیرضا ایزدی با بیان اینکه تاکنون برای 150 سوئیت در استان همدان پروانه کسب صادر شده است، بیان داشت: در جلسه های متعدد برگزار شده برای حل این مشکل با شهرداری به تعامل رسیدیم و کارهای شهرداری انجام شده و بنرهایی نیز از سوی شهرداری در شهر نصب شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد حدود 80 سوئیت در شهر همدان و 70 سوئیت نیز در روستای علیصدر ساماندهی شده است، عنوان داشت: نیروهای اطلاع رسانی و ستاد اسکان در معاونت صنایع دستی میدان بابا طاهر و مجتمع فرهنگی عین القضات به مسافران راهنمایی های لازم را خواهند کرد.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان ادامه داد: با تعاملی که امسال بین میراث فرهنگی و فرمانداری و شهرداری و نیروی انتظامی انجام شده امیدواریم تا حدودی مشکلات اسکان غیر مجاز در همدان حل شود.

ایزدی با اشاره به اینکه امسال تعامل خوبی با شهرداری و ادارات در بحث سوئیت ها و چادرها با میراث انجام شده و نوروز خوبی را در پیش داریم، اظهار داشت: امسال ساماندهی این اماکن به شرکت خصوصی عصر طلایی هگمتانه محول شده که در صورت شکایت این شرکت از سوئیت های غیر مجاز با آنها برخورد قانونی انجام می شود.

وی با بیان اینکه برخی افراد تنها در ایام نوروز مسافران را اسکان می دهند، گفت: نزدیک به 300 سوئیت اجاره ای در استان همدان فعال است که تا کنون 150 سوئیت مجوز اسکان دریافت کرده اند.