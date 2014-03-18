جاده های نا ایمن و حرکت روی خط مرگ/ ایمن سازی 70 نقطه حادثه خیز در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آمار رسمی دولت تعداد شهدای جنگ هشت ساله، 213 هزار نفر است که میانگین2700 نفر را در هر سال نشان می‌دهد اما این در حالی است که در سال 85، تعداد کشته‌شدگان حوادث جاده‌ای در ایران 28000 نفر بوده است که با اتخاذ تمهیدات و امکانات متعدد این رقم در سال 91 به 19 هزار نفر رسیده است که بدین ترتیب، می‌توان گفت که همچنان در جاده‌های کشور با جنگی خاموش روبرو هستیم.

با توجه به آماری که پزشکی قانونی ارائه داده اکثر کشته شدگان حوادث رانندگی مردان بوده‌اند به طوریکه قربانیان این حوادث 71 درصد مردان و 29 درصد زنان هستند و از این تعداد حدود نیمی از مردان، متأهل­ بوده­ اند.

در همین راستا رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همدان گفت: از ابتدای سال تا کنون 98 نفر در تصادفات درون شهری استان همدان جان خود را از دست داده اند که این تعداد در سال گذشته 97 نفر بوده که با افزایش یک نفری روبرو هستیم.

حسین طلایی با بیان اینکه 53 درصد کشته شدگان در تصادفات جاده ای را عابرین پیاده تشکیل می دهند، بیان داشت: 16 درصد کشته شدگان راننده، 9درصد سرنشین خودرو و 23 درصد راکب موتور بودند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همدان با اشاره به اینکه از ابتدای سال تا کنون دو هزار و 401 نفر در تصادفات جاده ای مجروح شدند، عنوان داشت: از این تعداد مجروح 16 درصد راننده، 17 درصد سرنشین خودرو، 24 درصد راکب موتور سیکلت و 9 درصد ترک نشین و 34 درصد عابرین پیاده بودند.

طلایی با بیان اینکه 829 نفر عابر پیاده از ابتدای سال تاکنون در تصادفات جاده ای استان همدان مجروح شده اند، بیان داشت: علت تصادفات جاده ای هشت درصد مربوط به عدم رعایت فاصله طولی و 18 درصد مربوط به عدم رعایت حق تقدم و پنج درصد در اثر تغییر ناگهانی مسیر بوده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همدان عنوان داشت: از بین وسایط نقلیه که در تصادفات درگیر بودن 11 درصد موتور، 12 درصد وانت بار و پنج درصد نیز وسایل نقلیه سنگین بوده و می توان گفت که 40 درصد تصادفات در بلوار ها و 25 درصد در خیابان های اصلی و پنج درصد در تقاطع ها اتفاق افتاده است.

طلایی با اشاره به اینکه بیش از 80 درصد مقصرین تصادفات 18 تا 45 سال بوده است، اظهار داشت: در مورد مدرک تحصیلی رانندگان نیز 32 درصد دارای دیپلم و کمترین آنها شش درصد بوده که مربوط به افراد دارای لیسانس است و می توان بیان کرد که میزان تحصیلات در آمار تصادفات و رعایت قوانین تاثیر دارد.

اما نگاهی به شما کشته شدگان حوادث رانندگی در همدان نشان دهنده این واقعیت است که با از دست رفتن سرپرست خانواده مشکلاتی گریبانگیر آن خانواده خواهد شد.

کارشناس آسیب های اجتماعی دفتر امور اجتماعی استانداری همدان در همین زمینه با بیان اینکه اثرات روانی و اجتماعی تصادفات رانندگی بر خانواده­ هایی است که پدر آن خانواده کشته شده است، گفت: یعنی خانواده ای که به صورت تک والدی درآمده و مادر تنها سرپرست خانواده می­ شود.

سید سعید حسینی با بیان اینکه مادرانی که به تازگی بیوه شده اند، ضمن اینکه برای فقدان شریک و یار زندگی خود بسیار غمگین هستند، مجبورند وظائف و مسئولیت های خانه داری را نیز انجام دهند، گفت: این تعدیل و تنظیم وظائف ممکن است ماهها و یا سال ها طول بکشد تا اینکه آنان بتوانند از عهدۀ مشکلات اقتصادی خویش برآیند و همچنین همزمان نقش دلداری و تسلی بخشیدن به فرزندان را ایفا کنند.

وی با بیان اینکه حجم بالای کارها و استرس زیاد معمولا مانع از این می شود که بتوانند از عهده این امور برآیند و غالباً سیکلی از ناامیدی و یأس را برای خود و فرزندانشان تجربه می کنند، گفت: مرجع هویت یابی و الگوپذیری پسران در خانواده در وهله اول پدر خانواده است و پسران نقشهای بزرگسالی و پدر بودن را از پدران خود می­آموزند بطوریکه نبود پدر در این فرایند ایجاد اختلال می کند.

حسینی با اشاره به اینکه مادرانی که همسر خود را از دست داده اند زمان کمتری را برای شنیدن، خواندن و کمک به کودک در امور تحصیلی صرف می کنند، گفت: همین بی توجهی اغلب موجب افت تحصیلی کودکان می­شود از طرفی نیز نظارت آنها بر فعالیت های اجتماعی کودکان در خارج از مدرسه بسیار کم است.

وی همچنین با بیان اینکه بیست و یکم ماه نوامبر از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی یادبود قربانیان حوادث رانندگی نام‌گذاری شده است، گفت: لازم است در جامعه ما نیز توجه افکار عمومی برای همدردی و حمایت از این خانواده ­ها جلب گردد و برای این منظور یکی از راهکارها نامگذاری روزی برای یادبود قربانیان حوادث رانندگی است.

حسینی بر تشکیل انجمن­های حمایتی داوطلبانه تاکید کرد و گفت: چنانچه توجه عموم مردم به اهمیت این پدیده جلب شود، میتوان انتظار داشت که تشکل­های مردمی برای حمایت از خانواده قربانیان تشکیل گردد کمااینکه انجمن­های داوطلبانه متعددی در زمینه بیماران سرطانی، ایدز، هموفیلی، محیط زیست فعالند اما در ارتباط با قربانیان تصادفات رانندگی تشکل مردم نهادی تا کنون فعالیتی نداشته که این امر از نا آگاهی و عدم حساسیت مردم نسبت به عمق کشتار و قتل عام توسط جاده­ها و راههای کشور است.

اما در همین راستا و برای کاهش تلفات اقداماتی نیز به انجام رسیده که هر چند مناسب اما کافی نیست.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی همدان در همین خصوص با بیان اینکه ایمن سازی 70 نقطه حادثه خیز این استان برای استفاده کنندگان از راه های اصلی و فرعی انجام شده است، گفت: با توجه به افزایش ترافیک و حجم مسافرت با نزدیک شدن به نوروز راهداری همدان اقدام به آشکار سازی نقاط پر خطر و حادثه خیز استان کرده است.

محمد رودباری اضافه کرد : بر همین مبنا نقاط پرحادثه راههای این استان به دنبال بازدید اعضای کارگروه بازرسی راه ها مشخص شده و عوامل راهداری با بهره گیری از علائم هشداری این نقاط را برای رانندگان ایمن کردند.

وی اظهار داشت : نقاط پرحادثه با نصب چراغ چشمک زن، رفلکتور و علائم انتظامی ایمن سازی شدند تا راننده قبل از ورود به آن محدوده نسبت به کاهش سرعت و رانندگی با احتیاط بیشتر اقدام کند.

مدیر راهداری همدان اضافه کرد: شرایط جوی و بارش شدید برف در زمستان سالجاری و استفاده از شن و نمک برای جلوگیری از یخ زدن و لغزندن شدن جاده منجر به از بین رفتن خط کشی سطح جاده ها شده بود که در حال حاضر عملیات خط کشی 600 کیلومتر از راه های اصلی و فرعی این استان اجرا شده تا بتوان راه ها را با استفاده از خط کشی برای رانندگان به خصوص در زمان تاریکی هوا آشکار کرد.

وی لکه گیری ، ساماندهی تابلوها و نصب علائم را از دیگر برنامه های در حال اجرای مدیریت راهداری اداره کل راه و شهرسازی همدان برشمرد.

با این تفاسیر آنچه مسلم است اینکه با فرارسیدن تعطیلات نوروزی سفرهای برون شهری در نقاط مختلف کشور آغاز می شود که باید با رعایت ایمنی نه تنها ایام خوشی را برای خود رقم زد بلکه مانع از اضافه شدن مشکلات بر مشکلات جامعه شد.