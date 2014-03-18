آموزش تخصصی مبلغان دینی در دستور کار تبلیغات اسلامی بهارستان

حجت الاسلام درخشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به فرمایشات رهبری و انجام وظیفه، این سازمان اولین کاری که در اولویت قرار داده، ساماندهی کانونهای قرآنی و کانون مداحان و شناسایی کانون های موجود در منطقه برای مدیریت بهتر است.

وی افزود: همچنین نشستهای فرهنگی با موضوعات تحکیم خانواده، تهاجم فرهنگی و معضل طلاق و گفتمانهای دینی در سطح مدارس با عنوان دوست یابی و دوستی های خیابانی، پاسخ به شبهات برگزار شده است.

این مسئول با تاکید بر تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه فرهنگی، ادامه داد: نباید کارکرد فرهنگی معطوف و مختص سازمان تبلیغات باشد چرا که مقام معظم رهبری خطاب به اداره یا سازمان خاصی صحبت نفرمودند.

درخشانی عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب همه مسئولان کشوری و متولیان فرهنگی را مورد خطاب قرار دادند و توجه به فرهنگ را جز ضرورتها و نیازهای هر جامعه می دانند که در این راستا باید همه نهادها برنامه ریزی منطقی و سیاست گذاری مدبرانه ای داشته باشند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بهارستان با بیان اینکه کار فرهنگی در شهرستانی که بیش از 72 قومیت در آن زندگی می کنند، کار مشکلی است، یادآور شد: در منطقه ای که تنوع فرهنگی بالایی دارد، برای برنامه های فرهنگی زمان زیادی باید صرف شود تا بازدهی مناسب داشته باشد.

وی گفت: کمبود بودجه از دیگر مشکلاتی است که سازمان با آن رو به روست، اجرای هر برنامه ای پشتوانه اقتصادی می طلبد که متاسفانه بودجه امسال سازمان تبلیغات اسلامی بسیار محدود بود.

این مسئول افزود: آموزش تخصصی مبلغان دینی، مداحان، روسای هیئتهای مذهبی و شناسایی بانوان فرهیخته شهرستان از برنامه های آتی این سازمان است تا خط و مشی واحدی ارائه شود و بتوانیم بخشهای مردمی که وجود دارد را درست مدیریت، تقویت و حمایت کنیم تا زمینه مشارکت بیشتر مردم فراهم شود.