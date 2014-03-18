احیای تالاب هامون در گرو گفتگو و تعامل افغانستان و ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، دیوید لویس لیلیان مدیر و مشاور منابع طبیعی از کشور آمریکا، آنتونی فیتز هربرت مدیر و مشاور منابع طبیعی و تالاب ها از کشور انگلستان، لویانگ مدیر ارشد دبیرخانه کنواسیون رامسر در ژنو، آصف علی زیدی و همچنین حسن پرتو از برنامه محیط زیست سازمان ملل به همراه معاون محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست کشور شب گذشته در نشست با استاندار سیستان و بلوچستان حل مشکلات هامون را در گروی گفتگوی موثر و تعامل کشور افغانستان با ایران دانستند.

مدیر و مشاور منابع طبیعی و تالاب‌ها از کشور انگلستان در این نشست اظهار داشت: برای کمک به احیای تالاب هامون کشور ایران و افغانستان باید امکان گفتگوی موثر را پیدا کرده با یکدیگر برای کمک به جوامع دو طرف مرز همکاری کنند.

آنتونی فیتز هربرت نماینده سازمان ملل متحد از کشور انگلیس در این نشست تاکید کرد: مشکل تالاب هامون با نشست دو جانبه ایران و افغانستان و یک گفتگوی موثر قابل حل است.

وی با بیان اینکه بیش از 10 سال در این دو کشور سابقه مطالعه و کار را در کارنامه کاری خود دارد افزود: مشکلات ناشی از خشکسالی هامون هر دو جوامع بشری را در طرفین مرزها تحت تاثیر خود قرار داده است و لذا برای کاهش این آسیب ها نیاز به همکاری و تعامل هر دو کشور است.

وی با بیان اینکه درک درستی دربین طرفین در خصوص مشکلات وجود ندارد افزود: دلیل اصلی این مشکل عدم به اشتراک گذاشتن اطلاعات صحیح بین دو کشور است.

وی تاکید کرد: ایران و افغانستان باید به موضوع گفتگوی مشترک و تبادل اطلاعات صحیح و درک صحیح از مشکلات جاری فکر کنند.

سازمان ملل آماده ارایه کمک‌های فنی است

یک کارشناس از برنامه محیط زیست سازمان ملل نیز در این نشست اظهار داشت: محیط زیست ارتباط مستقیمی با معیشت مردم و حیات جوامع دارد و لذا این مسئله و کمک به جوامع بشری مورد توجه این سازمان قرار دارد.

آصف علی زیدی اضافه کرد: همانطور که در گذشته کارشناسان سازمان ملل علاقه خود را برای کمک به مردم نشان داده و اثبات کرده است در راستای کمک به حل مشکلات هامون از ارایه هر گونه کمک فنی دریغ نخواهد ورزید و همکاری خود را اعلام می کند.

مردم سیستان با شرایط سخت کنار آمده‌اند

یک کارشناس دیگر از برنامه محیط زیست سازمان ملل نیز با بیان اینکه مردم سیستان همواره در طی سال های متمادی با شرایط سخت این منطقه کنار آمده اند اظهار داشت: مردمان این منطقه شرایط زندگی سخت را به درستی آموخته اند.

حسن پرتو با اشاره به شهر سوخته سیستان بیان داشت: اکوسیستم منطقه سیستان و تالاب هامون و همچنین آثار باستانی به جای مانده گویای اینست که این اکوسیستم همیشه شکنندگی خود را داشته است و مردم با آن کنار آمده و در طی سال های متمادی با آن زندگی کرده اند.

وی بیان داشت: زندگی گذشتگان راه و رسم پایداری و زندگی در شرایط سخت را به ما می آوزد و باید از آنها در این راستا درس گرفت.

وی خاطرنشان ساخت: باید در این موضوع دقت نظر داشت که چه نوع مدل توسعه ای را به منطقه خود معرفی کنیم که پایداری زندگی را به همراه داشته باشد.

وی افزود: باید در زمانی که برنامه های توسعه ای ریخته می شود با توجه به ظرفیت های منطقه برنامه ریزی شود زیرا ما در اکوسیستمی زندگی می کنیم که پایدار نیست و باید برای شرایط سخت برنامه ریزی کرد و مردم را با انطباق داد.

این کارشناس بین المللی یادآور شد: برای حل مشکل هامون و احیای آن نیازمند یک چشم انداز مشترک در بین دو کشور ایران و افغانستان در قالب گفتگویی مطمئن هستیم که این موضوع نیاز به گذشت زمان دارد.

پرتو یادآور شد: باید به این نکته توجه داشت که موضوع گفتگو تنها آب نیست بلکه امنیت و تجارت و سایر گزینه ها بین دو کشور می تواند در این راستا مورد بحث و محور مذاکرات باشد.

وی گفت: ما به عنوان نمایندگان سازمان ملل آمادگی داریم تا این گام ها را در کنار ایرانیان در صورت ایجاد فضای گفتگو برداریم.

ساکنان هامون نیازمند توجه جوامع بین المللی هستند

مدیر و مشاور منابع طبیعی از کشور آمریکا نیز در نشست کارشناسان بین المللی با استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: ساکنان هامون مردمی صبور هستند که در دیدار ما از هامون با نگاه هایشان خواستار کمک درراستای احیای این دریاچه بودند.

دیوید لویس لیلیان بیان با اشاره به اینکه علاقه وافری به کشور ایران دارد گفت: از آنجا که پدرم در تنظیم معاهده مشترک بین ایران و افغانستان سهیم بوده است لذا علاقه دارم تا درراستای احیای تالاب هامون و در اختیار گذاشتن تجربیات خود در این موضوع سهیم و شریک باشم و لذا از هیچ گونه تلاشی در این راستا دریغ نخواهم ورزید.