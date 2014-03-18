البرز برای اجرای طرح "مسیر سبز- ساحل پاک" آماده شد/ پرهیز از رهاسازی ماهی سفره هفت سین در آب سد یا رودخانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمدی شامگاه دوشنبه در نشست خبری با محور طرح "مسیر سبز، ساحل پاک" که در تعطیلات نوروز در شش استان کشور از جمله البرز اجرا می شود، اظهار داشت: در این طرح که استان های تهران، البرز، گیلان، مازندران، قزوین و گلستان با عنوان مسیر سبز، ساحل پاک معرفی شده اند، ساز و کار لازم برای همکاری مشترک مبنی بر دستیابی به محیط زیستی پاک و استفاده مشترک از منابع گردشگری منطقه مدنظر است.

وی با تاکید بر فرهگ سازی و حفظ و صیانت از منابع طبیعی در اجرای این طرح گفت: پس از هماهنگی‌های لازم بعمل آمده با دستگاههای ذیربط و ابلاغ مواردی از جمله پاکسازی زباله‌ها و نخاله‌های حاشیه راه‌ها، تفرجگاه‌ها و حاشیه رودخانه کرج، تهیه و توزیع کیسه زباله، تهیه و نصب تابلوهای اطلاع رسانی، تهیه و توزیع بسته‌های آموزشی، جمع‌آوری مستمر زباله در ایام نوروز این طرح در استان البرز اجرایی شد.

وی هدف از اجرای طرح مسیر سبز- ساحل سبزپاک را حفظ محیط زیست استان، پیشگیری از آلودگی محیط زیست، حفظ سیمای محیط طبیعی، بوم شناختی رودخانه ها، پاکسازی سواحل رودخانه، آموزش همگانی و ترویج فرهنگ محیط زیست، معرفی ارزش های زیست محیطی و جاذبه های گردشگری طبیعی استانهای محدوده طرح از طریق آموزش و فرهنگ سازی و استفاده از ظرفیت های مردمی و جوامع محلی ذکر کرد.

محمدی گفت: در اجرای طرح، مکان یابی محل استقرار ایستگاههای آموزش و اطلاع رسانی، آموزش چهره به چهره، نمایش فیلم های آموزشی، توزیع کیسه های زباله زیست تخریب پذیر، دستکش و اقلام آموزشی، نصب بنر و تابلوهای آموزشی محیط زیستی، پاکسازی محیط زیست حاشیه رودخانه، جنگل، جاده و محل های اسکان موقت، نصب و استقرار سرویس های بهداشتی ثابت و موقت، نصب سطل های زباله برای تفکیک زباله تر و خشک و خطرناک، برگزاری مسابقه و اهدا جوایز، راه اندازی سامانه پیام کوتاه برای اخذ پیشنهادها و انتقادها و در نهایت نظرسنجی انجام می شود.

برای فرهنگسازی حفظ محیط زیست باید روی ذهن مردم کار کرد

این مسئول با اشاره به اینکه ایرانیان اولین پیشگامان حفظ محیط زیست در دنیا بوده اند افزود: متاسفانه اکنون وضعیت پسماندهای خشک به صورت اسفناک است و این وضعیت شاید به خاطر این است که ما از قدرت نرم استفاده نکرده ایم تا روی ذهن مردم تاثیر بگذارد و باید مسئولان شهری بیشتر همکاری کنند و بخشی از هزینه ها را به بخش آموزش در این زمینه اختصاص دهند.

وی یاد آور شد: حفظ محیط زیست وظیفه عمومی است و باید تلاش کنیم مشارکت مردم بیشتر شود و یکی از تریبون هایی که می تواند مشارکت مردم را در این زمینه بیشتر کند تریبون نماز جمعه است.

محمدی گفت: بسته های آموزشی تهیه شده است که در ایام نوروز در بین مسافران توزیع می شود و در این بسته های آموزشی، رعایت مسائل بهداشتی، نکات زیست محیطی، جمع آوری زباله در مسیر راه و غیره در آن وجود دارد.

وی یادآور شد: برای تهیه این بسته های آموزشی دو میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز گفت: اکنون این اداره کل با شهرداری کرج دو اقدام موثر را شروع کرده که یکی از آن بازیافت از نخاله های ساختمان است و دیگری انتقال جانوران درون شهری به فضای مناسبی و زنده گیری این جانواران و نگهداری جانواران در آن مکان است.

این مسئول در خصوص بازیافت نخاله های ساختمان اظهار داشت: ساخت و سازهای متعددی که روزانه در کلانشهر کرج انجام می شود از مشکلاتی است که باعث شده بیش از حد معمول از منابع طبیعی استفاده شود و تکرر برداشت از طبیعت درواقع خسارت زدن به این منابع خدادای است.

وی با تاکید بر اینکه باید فرهنگ بازیافت در این بخش ترویج یابد، یادآور شد: به عنوان نمونه می توان یک کاغذ سفید را تا 20 بار بازیافت و از آن استفاده کرد.

برخورد قانونی با فروشندگان برخی حیوانات آبزی

مدیر کل حفاظت محیط زیست البرز در بخش دیگری از سخنانش برای رهاسازی ماهیان سفره هفت سین به شهروندان توصیه کرد این ماهیان را در آب سدب یا رودخانه رها نکنیم زیرا احتمال انتقال بیماری به آبزیانی که در این مکان ها زندگی می کنند وجود دارد.

به گفته محمدی استخرهای کشاورزی و حوضچه های پارکهای سطح شهر مکانهای مناسبی برای رهاسازی این آبزیان کوچک به شمار می آیند و تاکید کرد با افرادی که در ایام نوروز اقدام به فروش لاک پشت، سمندر لرستانی و سایر حیوانات آبزی کنند برخورد قاطع و قانونی می شود.