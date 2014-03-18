به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیر معتمدی در خصوص تست رایگان قند و فشار خون مسافران در طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی گفت: شیوع بالای بیماریهای غیر واگیر در کشور، از جمله بالا بودن قند و فشار خون است که اکثر مردم به آن بی توجه هستند و نمی دانند که با یک آزمایش ساده می توانند متوجه بیماری خود شده و سریعا تحت درمان قرار بگیرند.

وی اظهار داشت: خوشبختانه سازمان جوانان هلال احمر، سازمانی است که به بحث سلامت محور توجه جدی دارد و در همین راستا، تست رایگان قند و فشار خون را در قالب طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی در دستور کار قرار داده است.

معتمدی با بیان اینکه تست رایگان قند و فشار خون سالهای گذشته نیز انجام می شد افزود: در طرح امسال یک نگاه پژوهشی به این طرح وجود دارد و اطلاعات افرادی که تست قند یا اندازه گیری فشار خون انجام می دهند برای یک مداخله جامع تر در آینده جمع آوری می شود.

وی افزود: این طرح غربالگری محسوب نمی شود ، چرا که غربالگری به پزشک و امکانات آزمایشگاهی دقیق نیاز دارد.

معتمدی اضافه کرد: در همین راستا، پرسشنامه هایی تهیه شده تا اطلاعات دموگرافیک افرادی که قند یا فشار خون آنها توسط اعضا تست می شود، درج شود ، در این حالت افرادی که فشار خون یا قند خون بالاتر از استانداردهای تعیین شده دارند ، به پزشک ارجاع داده می شوند تا با انجام تست های دقیق تر ، وجود یا عدم وجود بیماری در فرد مشخص شود.

نگاه حساسیت زایی و هشداری به تست رایگان قند و فشار خون

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه در طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی، نگاه و رویکرد حساسیت زایی و هشداری به تست رایگان قند و فشار خون مسافران وجود دارد گفت: اطلاعات جمع آوری شده در این طرح ضمن استفاده در طرح ها و مداخلات آموزشی سازمان جوانان هلال احمر در آینده، می توان مورد استفاده سازمان و نهادهایی همچون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: هدف از کنترل رایگان قند و فشار خون مسافران نوروزی، ایجاد حساسیت لازم در بین هموطنان است و امید داریم بتوانیم در سالهای آینده مداخلات جامعتری برای ارتقای سلامت هموطنان اجرا کنیم.