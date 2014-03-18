نگاهی به چالشهای فرهنگی و اجتماعی لرستان/ از طلاق توافقی تا عدم آگاهی از حقوق شهروندی

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگ به مثابه هوای تنفسی یک جامعه محسوب می شود، هوایی که اگر سالم، پاک و نشاط بخش باشد می تواند جامعه را در مسیر توسعه حرکت دهد و اگر در این بخش شاهد هر گونه چالشی باشیم بازخورد آن را می توان در فرآیند توسعه مشاهده کرد.

توسعه در ابعاد مختلف در بستری رخ می دهد که رکن اصلی آن فرهنگ است، با این تفاسیر کلید توسعه در قفل محرومیت های لرستان نخواهد چرخید مگر اینکه به حوزه فرهنگ و رفع آسیب های اجتماعی توجه ویژه ای صورت گیرد.

در این راستا با مدیر کل امور اجتماعی استانداری لرستان به عنوان مسئول دبیرخانه کارگروههای فرهنگی و اجتماعی استان پیرامون برنامه های در نظر گرفته شده برای رفع مشکلات و چالشهای فرهنگی استان به گفتگو نشستیم که حاصل آن در ذیل می آید.

در حوزه فرهنگ هر چقدر کار صورت گیرد باز هم کم است

نادر قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره اینکه موضوعات فرهنگی و اجتماعی یک موضوع فراگیر و گسترده است اظهار داشت: در این حوزه هر چقدر کار صورت گیرد باز هم کم است.

وی با تاکید بر اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای رفع معضلات فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد: در این راستا باید این راهکارها و اقدامات به گونه ای باشد که زمینه پویایی حوزه فرهنگ و اجتماع یک جامعه را فراهم آورد.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری لرستان با تاکید بر پویایی حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعی در استان لرستان تصریح کرد: در این حوزه اگر کار عملیاتی صورت نگیرد به طور حتم دچار مشکلات و معضلات فراوانی خواهیم شد.

قربانی با تاکید بر انجام اقدامات عملیاتی با داشتن پیوست فرهنگی بیان داشت: به طور حتم در این صورت است که دارای جامعه ای با فرهنگ غنی و بدون معضلات اجتماعی خواهیم بود.

دستگاههای فرهنگی باید از فعالیتهای جزیره ای خودداری کنند

وی با تاکید بر تعامل و همکاری همه دستگاههای اجرایی فرهنگی این حوزه در استان بیان داشت: در این راستا دستگاههای فرهنگی استان باید از انجام فعالیتهای جزیره ای خودداری کنند و برای انجام فعالیت های فرهنگی با یکدیگر هماهنگ باشند.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری لرستان با تاکید بر اختصاص بودجه لازم برای انجام فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در سطح استان لرستان عنوان کرد: خوشبختانه با رویکرد جدید مدیریت ارشد استان توجه به این موضوع به طور مطلوبی در دستور کار قرار گرفته است.

قربانی با تاکید بر انجام کارهای پژوهشی در حوزه مسائل و مشکلات فرهنگی استان ادامه داد: باید با اقدامات علمی و همچنین طرحهای پژوهشی زمینه رفع معضلات موجود در حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعی استان را فراهم آوریم.

وی عدم آگاهی را مهم ترین عامل در بروز مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی در استان دانست و گفت: متاسفانه درصد عمده ای از مردم استان نسبت به حقوق شهروندی خود در جامعه اطلاع و آگاهی کاملی ندارند.

عدم آگاهی مردم نسبت به حقوق شهروندی خود

مدیر کل امور اجتماعی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه عدم آگاهی مردم نسبت به حقوق شهروندی خود یک معضل به لحاظ فرهنگی محسوب می شود گفت: باید با آموزش و همچنین اطلاع رسانی زمینه آشنایی مردم را نسبت به حقوق خود در جامعه فراهم آوریم.

قربانی با اشاره به برنامه های دفتر امور اجتماعی استانداری لرستان در حوزه مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی استان در سال 93 عنوان کرد: در این راستا سه وظیفه مهم را برای دستگاههای فرهنگی استان پیش بینی کرده ایم.

وی نظارت بر دستگاههای اداری و اجرایی، سیاست گذاری منطقه ای و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و ارتباط مردم با آنها را از جمله این برنامه های عنوان کرد.

قربانی گفت: در این راستا توجه ویژه و ارائه راهکار برای مسائل و مشکلات عمده حوزه فرهنگی و اجتماعی استان مانند طلاق، اعتیاد، ساماندهی متکدیان و کودکان کار، اجرای طرح تحول هفت گانه اجتماعی، اجرای طرح حجاب و عفاف، صیانت از حقوق شهروندی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مانند خودکشی و ... در دستور کار قرار خواهد گرفت.

برنامه های آموزشی و تبلیغی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

مدیر کل امور اجتماعی استانداری لرستان با تاکید بر تعامل دستگاههای فرهنگی استان برای اجرای این برنامه ها تصریح کرد: در این راستا یک عزم و انسجام مدیریتی لازم است که باید از سوی مدیران فرهنگی استان صورت گیرد.

قربانی همچنین استفاده از افراد توانمند در حوزه فرهنگ برای اجرایی شدن برنامه های فرهنگی و اجتماعی را یکی دیگر از اقدامات در دستور کار حوزه اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان عنوان کرد و گفت: در این راستا تلاش می شود که از افراد شایسته، توانمند و کارشناس که به برنامه های فرهنگی و اجتماعی دولت اعتقاد دارند در سال آینده در این حوزه استفاده شود.

وی با اشاره به برنامه های حوزه فرهنگی و اجتماعی استان در رابطه با عملیاتی شدن سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی ادامه داد: در این راستا وظیفه مهم دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان فراهم آورن بستر مناسب برای اجرای این سیاستها است.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری لرستان بیان داشت: دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان برای تحقق سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی برنامه های آموزشی و تبلیغی را در سطح استان با همکاری دستگاههای فرهنگی لرستان در دستور کار قرار داده است.

تشکیل چهار کمیته کارشناسی در زیرمجموعه کارگروه فرهنگی و اجتماعی

قربانی همچنین از راه اندازی چهار کمیته کارشناسی فعال در زیرمجموعه کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان خبر داد و گفت: در این راستا کمیته های مشاوره، آسیب های اجتماعی، ورزش و فرهنگ و هنر تشکیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه به این کمیته ها متذکر شده ایم که برای سال 93 برنامه های اجرایی خود را برای رفع معضلات و مشکلات فرهنگی موجود در استان به کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان ارائه دهند گفت: این کمیته ها باید به صورت منظم برگزار و در هر کدام از جلسات خود موضوعات مشخصی را مورد بررسی و راهکارهای لازم را نیز احصا کنند.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری لرستان همچنین با تاکید بر فعال شدن کارگروه های فرهنگی و اجتماعی در شهرستانهای مختلف لرستان ادامه داد: در این راستا بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته مدیران دستگاههای اجرایی استان و همچنین مدیر کل امور اجتماعی استانداری لرستان و همچنین کارشناسان این دفتر در سطح شهرستانها حضور خواهند یافت و به بررسی مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی هر شهرستان خواهند پرداخت.

اعتیاد؛ معضل حاد اجتماعی لرستان

قربانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود معضل حاد اجتماعی لرستان را اعتیاد عنوان کرد و گفت: متاسفانه با توجه به اینکه استان لرستان در مسیر ترانزیت قرار دارد این امر موجب ورود مواد مخدر به استان به خصوص مواد مخدر صنعتی می شود.

وی با اشاره به راهکارهای عملیاتی برای مقابله و پیشگیری از مصرف مواد مخدر در استان تصریح کرد: به طور حتم فراهم آوردن زمینه مشارکت عمومی مردم و همچنین سازمانهای مردم نهاد می تواند در این زمینه بسیار تاثیر گذار باشد.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری لرستان عامل دیگر افزایش مصرف مواد مخدر را شبیخون فرهنگی و همچنین اقدامات دشمنان در این زمینه دانست و گفت: متاسفانه این امر موجب شده که ما امروز شاهد مصرف مواد مخدر در بین جوانان خود هستیم.

قربانی با تاکید بر انجام اقدامات آموزشی در بین مردم به خصوص نسل جوان عنوان کرد: باید اقدامات آموزشی و فرهنگی خود را در رابطه با پیشگیری از مصرف مواد مخدر از مدارس شروع کنیم.

وی همچنین بر ضرورت ورود مراکز علمی، دستگاههای اجرایی مرتبط، اصناف و ... تاکید کرد و گفت: در این راستا نقش خانواده ها برای پیشگیری از مصرف مواد مخدر در بین جوانان بسیار مهم و اساسی است.

ساماندهی متکدیان و کودکان خیابانی

مدیر کل امور اجتماعی استانداری لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به ساماندهی متکدیان و همچنین کودکان خیابانی در لرستان اشاره کرد و گفت: این امر یک عزم جدی می خواهد و همه دستگاههای اجرایی مرتبط به این حوزه باید ورودی جدی داشته باشند.

قربانی با تاکید بر اینکه بهزیستی به تنهایی نمی تواند نسبت به جمع آوری، نگهداری و ساماندهی متکدیان در استان اقدام کنند گفت: در این زمینه قوانین خاصی برای ساماندهی متکدیان حرفه ای مصوب شده ولی متاسفانه از سوی دستگاههای اجرایی استان عملیاتی نمی شود.

وی با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته برای جمع آوری متکدیان از سطح شهرهای مختلف استان همزمان با فرا رسیدن ایام نوروز گفت: در این زمینه بر اساس این برنامه ریزی صورت گرفته متکدیان سطح شهرهای مختلف استان از 27 اسفند ماه امسال تا 13 اردیبهشت ماه سال آینده از سوی بهزیستی جمع آوری و در محل مشخص نگهداری می شوند.

معضل طلاق توافقی از دیگر مشکلات استان

مدیر کل امور اجتماعی استانداری لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود معضل طلاق توافقی را یکی دیگر از مشکلات استان عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا برای پیشگیری از این معضل ما از راه اندازی موسسه های مشاوره پیش از طلاق و همچنین ازدواج از سوی مردم استقبال خواهیم کرد.

قربانی با بیان اینکه موضوع طلاق نه تنها در لرستان بلکه در کشور به یک معضل تبدیل شده است ادامه داد: متاسفانه دیگر "قبح" موضوع طلاق در جامعه شکسته شده که باید فرهنگسازی و همچنین مسائل آموزشی به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

وی با تاکید بر نقش اساسی خانواده ها و همچنین رسانه ها در پیشگیری از این معضل تصریح کرد: رسانه ها در این زمینه مسئولیت بسیار سنگینی دارند و می توانند کار ساز باشند.

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گفتگو: فاطمه حسینی