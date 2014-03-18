بسکتبال گرگان هویتی دیرینه دارد / اعضای شورا به خواست مردم احترام بگذارند

علی نصیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بسکتبال در گرگان یک هویت 50 ساله دارد و بیشتر از اینکه یک ورزش باشد به عنوان یک پدیده اجتماعی شناخته شده است.

وی افزود: این رشته عاملی برای وحدت اجتماعی طبقات مختلف جامعه بسیار اهمیت دارد و شهرداری به عنوان تیم نخست بسکتبال گرگان دارای هویت دیرینه است.

نصیبی با اعلام اینکه جوانان ما با این تیم زندگی می کنند تصریح کرد: با پیروزی تیم بسکتبال شهرداری بخشی از جوانان ما شادمان می شوند و روحیه اجتماعی آنها ارتقا می یابد و باخت این تیم نیز به طور مستقیم در روحیه آنها تاثیر می گذارد.

نصییبی با اشاره به اینکه تیم شهرداری به عده خاصی نداسته و به همه مردم تعلق دارد تصریح کرد: با توجه به اینکه اعضای جدید شورا را افرادی جوان تشکیل می دهند که دارای سابقه ورزشی هستند انتظار می رفت بیشتر از دوره های گذشته از بسکتبال حمایت کنند.

وی خاطرنشان کرد: اما متاسفانه شورای شهر با این مصوبه عجیب و تصمیمی احساسی باعث فروپاشی بسکتبال خواهد شد و قطعا تاثیر منفی بر جامعه خواهد گذاشت.

کارشناس مسائل فرهنگی اجتماعی در ادامه پیشنهاد کرد: من پیشنهاد می کنم پس از صعود تیم سولن بهشت هیرکان به لیگ برتر که احتمال زیاد اتفاق می افتد جمعی متشکل از اعضای شورای شهر، پیشکسوتان ورزش، فعالان اجتماعی و افراد خیر و نیکوکار تشکیل شود که به صورت ویژه برای جذب اسپانسر برای بسکتبال تلاش کنند.

علی نصیبی در پایان از اعضای شورای شهر درخواست کرد: به عنوان منتخبان مردم به خواسته آنها احترام گذاشته و در جهت برآورده شدن خواسته های عمومی شهروندان به ویژه جوانان گام بردارند.