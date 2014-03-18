مدیران مبارزه با فساد اداری را در اولویت کارهای خود قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شبستری خیابانی شامگاه دوشنبه در آخرین جلسه شورای اداری استان اظهار داشت: شاخص های اجتماعی و اقتصادی آذربایجان شرقی در جایگاه مطلوبی قرار ندارد و همه مردم به خصوص مسئولان باید برای ارتقای این شاخص ها در استان تلاش کنند.

وی افزود : مدیران باید به دور از هرگونه خیالبافی و واقع بینانه، با یک برنامه ریزی منسجم ، آذربایجان شرقی را به جایگاه واقعی و مطلوب خود برسانند.

شبستری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تمام دستگاه ها باید به صورت عملیاتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش کنند، ابراز داشت: مردم نیز سهم ویژه و نقش تعیین کننده ای در این حوزه دارند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی از تشکیل کمیته ای ویژه به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی در استان خبر داد و گفت: تمام دستگاه ها، ادارات و سازمان ها موظف به ارایه برنامه های خود و همچنین انجام وظایف محوله در این خصوص هستند.

شبستری در خاتمه سخنان خود با تاکید بر فعال شدن هرچه بیشتر دستگاه های نظارتی ابراز داشت: رضایتمندی و تکریم مردم باید جزو اولویت های مسوولان باشد و همچنین مدیران دستگاه های اجرایی باید هرگونه تغییرات مدیریتی را با اطلاع فرمانداران انجام دهند.