متخلفان چهارشنبه سوری تا پایان تعطیلات نوروز میهمان پلیس هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران استان، گفت: نگاه پلیس به چهارشنبه آخر سال یک نگاه اجتماعی است نه نگاه امنیتی، بر همین اساس سعی می کنیم از ظرفیت های اجتماعی حداکثر استفاده را ببریم.

وی افزود: آنچه که در سنت گذشتگان ما بوده فلسفه چهارشنبه آخر سال استقبال از بهار بوده و برای همین از آداب و رسوم خاصی مانند قاشق زنی و آب پاشی استفاده می کردند اما متاسفانه در سال های اخیر این آداب تغییر رویه داده و به جای پیروی از آن سنت نیک برخی از مواد محترقه و آتش بازی استفاده می کنند.

وی با اعلام اینکه همه باید خط قرمز ما را رعایت کنند تصریح کرد: پلیس در این زمینه هم انتظاراتی دارد و هم خطوط قرمزی را تعیین کرده است. ایجاد سلب آسایش و اقدام به آزار و اذیت یکی از موضوعاتی است که بر اساس قانون حکم کیفری دارد و جزو خط قرمز پلیس است.

سردار میرفیضی اظهار داشت: "کوچه محوری" یکی از مباحث مورد تاکید ما است که در آن افراد با نظارت والدین در کوچه و محله خود اقدام به آتش افروزی خواهند کرد و در کنار آن باید از وسایل ایمنی و اطفاء حریق استفاده شود. در این شرایط پلیس هم در کنار مردم خواهد بود و با آنها همکاری می کند.

وی با تاکید بر همکاری مردم و پلیس تصریح کرد: همانطور که در سال های گذشته مشاهده کردیم مردم نیز با پلیس همکاری می کنند و به حرف ما گوش می دهند. بر همین اساس و همکاری مردم با پلیس در سال جاری شاهد کاهش حوادث نسبت به سال های گذشته بودیم که جا دارد به نوبه خودم از مردم فهیم و بافرهنگ استان تشکر کنم.

فرمانده نیروی انتظامی استان با هشدار جدی به متخلفان خاطرنشان کرد: افرادی که در معابر اصلی و میدان ها ایجاد مزاحمت کنند با برخورد قاطع پلیس مواجه می شوند. اگر چنانچه کسانی بخواهند سلب آسایش کنند با هماهنگی مراجع قضایی با آنها برخورد می کنیم. خودروی متخلفین را توقیف می کنیم و افرادی که دستگیر شوند تا پایان تعطیلات نوروزی میهمان پلیس خواهند بود.

وی در مورد آسیب دیدگان سال گذشته گفت: بر اساس آماری که اورژانس اعلام کرده در سال گذشته بر اثر حوادث این روز در استان 2 مصدوم بستری و 15 مصدوم دیگر به طور سرپایی مداوا شدند. با این که نسبت به سال های قبل کاهش داشتیم اما از نظر ما حتی یک مصدوم هم زیاد است و نباید اتفاق بیفتد.