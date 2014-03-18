به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنهبرداری، آخرین جلسه تمرینی تیم ملی وزنهبرداری بزرگسالان صبح امروز سهشنبه برگزار میشود تا پرونده مرحله اول اردوی تیم ملی پس از 18 روز تمرین بسته شود.
در این مرحله که از روز نهم اسفندماه زیر نظر بهمن زارع و هادی پانزوان برگزار شد، 18 وزنهبردار حضور داشتند اما کادر فنی روی نام هفت وزنهبردار خط قرمز کشید و با اضافه شدن دو چهره جدید، دور بعدی تمرینات با حضور 13 وزنهبردار برگزار شد.
مرتضی بیگلری، مسعود چترایی، حمید ملکی، علی هاشمی، کیا قدمی، محمدرضا براری و حامد مجیدی هفت وزنهبرداری بودند که در پایان مرحله نخست از جمع اردونشیان جدا خواهند شد. در مقابل جواد نادری و رشید شریفی که در رقابتهای قهرمانی کشور عملکرد خوبی داشتند برای مرحله دوم به اردوی تیم ملی اضافه خواهند شد.
اسامی 13 وزنهبرداری که مرحله دوم اردوهای تیم ملی با حضور آنها برگزار خواهد شد، به این شرح است:
مجید عسکری (دسته 56 کیلوگرم)، جابر بهروزی و احسان رضاییان (دسته 69 کیلوگرم)، کیانوش رستمی و رسول تقیان (دسته 85 کیلوگرم)، سعید محمدپور و میثم محبی (دسته 94 کیلوگرم)، نواب نصیرشلال و جواد نادری (دسته 105 کیلوگرم)، بهداد سلیمی، سجاد انوشیروانی، بهادر مولایی و رشید شریفی (دسته 105+ کیلوگرم)
نظر شما