نرخ بالای بیسوادی در جامعه عشایر نهاوند پسندیده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، امامعلی عبدالملکی صبح سه شنبه در آخرین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان نهاوند در خانه معلم اظهار داشت: براساس منویات و دستور مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی که پایه و رکن تحقق و عملی کردن آن مردم هستند، برنامه های درنظر گرفته شده اجرا می شود.

عبدالملکی فرهنگ سازی از طریق رسانه ها و آموزش و پرورش را مسئله مهمی در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: باید با اقداماتی همچون تدریس موضوع اقتصاد مقاومتی در دانشگاهها و آموزش و پرورش و فرهنگ سازی از طریق رسانه ها اقدام عملیاتی مناسبی در مسیر تحقق این سیاست ها آغاز کرد.

وی افزود: برای جا افتادن و اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی نیاز به کار فرهنگی است تا در نهایت و با همت همه نهادها از جمله مجلس و دولت، زمینه های تحقق و موفقیت اقتصاد مقاومتی فراهم شود.

فرماندار شهرستان نهاوند به وضعیت بیسوادی و نرخ بالای آن در جامعه عشایر نهاوند اشاره کرد و گفت: اداره آموزش و پرورش شهرستان نهاوند باید در سال آینده با کمک و همکاری اداره عشایر روستایی نسبت به کاهش آمار بیسوادی در جامعه عشایر اقدام کند.

در زمینه قرآن پژوهی و ترویج آن كارهای بیشتری صورت پذیرد

امام جمعه نهاوند نیز در این جلسه اظهار داشت: عيد نوروز مانند بسيارى از سنتهاى ملى با شئون اسلامى مخالفتى ندارد بلکه از سوي اسلام مورد تأييد قرار گرفته و برخي اعمال براي آن در نظر گرفته شده است.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی گفت: نوروز فرصتى است تا انسان به اصلاح امور داخلی و روحى خود بپردازد و تحويل هر سال جديد شمسى كه با نوعى تحول در عالم طبيعت مصادف است فرصتى است تا انسان به تحول درونى و اصلاح امور روحى، معنوى، فكرى و مادی خود بپردازد.

حجت الاسلام مغیثی با بیان اینکه چه خوب است که در هر روز با خداي خود تجديد عهد و پيمان کنيم که بغير از رضاي الهي گام برنداريم، گفت: اين کار شايد در ابتدا سخت جلوه کند اما به مرور زمان خواهيم ديد که اين شيطان بوده که کار را دشوار جلوه داده و در حقيقت سخت نيست.

وی بیان داشت: باید درزمینه قرآن پژوهی و ترویج آن دربین دانش آموزان كارهای بیشتری صورت پذیرد و تحقیق و پژوهش در زمینه مسائل اسلامی از جمله مسائل مهمی است كه آموزش وپرورش می تواند قدم های مثبتی در این زمینه بردارد.

امام جمعه نهاوند در ادامه به اهمیت موضوع علم و معرفت پرداخت و گفت: دانش و علم آموزی از ثروت های بزرگی است که سکوت، گوش کردن، فهمیدن، عمل کردن و نشر دادن از مراحل آن است و علم و معرفت انسان را از بلایا حفظ می کند و مال و دارایی با انفاق کم اما علم با انفاق زیاد می شود و چیزی که با مال به دست می آید از دست می رود.

کارگروه اقتصاد مقاومتی در شورای آموزش و پرورش نهاوند تشکیل می شود

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان نهاوند نیز در ادامه اظهار داشت: به منظور اجرای صحیح و اصولی اقتصاد مقاومتی در سطح شهرستان نهاوند کارگروه اقتصاد مقاومتی در شورای آموزش و پرورش نهاوند تشکیل می شود.

علیرضا تکلو با اشاره به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: این امر یک سیاستگذاری برای کشور است که برای اجرایی شدن آن باید بخش های متعدد فعالیت های ویژه ای داشته باشند.

تکلو گفت: امروز با موضوعی به نام اسراف در جامعه مواجه هستیم و آن میزان که اسراف در کشور جریان دارد در هیچ کشور دیگری جریان ندارد لذا موضوع صرفه جویی باید به صورت ریشه ای و اساسی مورد تاکید قرار گرفته و رسانه ها نیز وارد فضای فرهنگ سازی در این عرصه شوند.

وی در ادامه به بررسی عملکرد یک ساله این شورا در سال 92 پرداخت و افزود: در سال جاری 12 جلسه شورای آموزش و پرورش نهاوند برگزار شد که 66 مصوبه داشت و از این تعداد 64 مصوبه اجرایی و دو مصوبه دیگر در حال پیگیری است.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان نهاوند عنوان کرد: یکی از مهمترین وظایف آموزش و پرورش شناسایی و فراهم کردن زمینه رشد و خلاقیت و استعدادهای دانش‌آموزان در مقاطع مختلف است که بخشی از این استعدادها در قالب ساعات آموزشی و رسمی در مدارس انجام می‌شود و برخی دیگر در قالب برنامه‌های جمعی که متصل به برنامه‌های کشوری از جمله برگزاری المپیادهای علمی است، انجام می شود.