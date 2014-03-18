اولین سفر پادشاه بحرین به پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بحرین، "حمد بن عیسی آل خلیفه" پادشاه بحرین امروز (سه شنبه) منامه را به قصد اسلام آباد (پایتخت پاکستان) ترک می کند.

این اولین سفر رسمی پادشاه بحرین به پاکستان از آغاز حکومتش در سال 1999 محسوب می شود.

دفتر پادشاهی بحرین با انتشار بیانیه ای اعلام کرد سفر حمد بن عیسی آل خلیفه به اسلام آباد در پاسخ به دعوت رسمی "محمد نواز شریف" نخست وزیر پاکستان انجام می شود.

شاه بحرین در جریان این سفر با جمعی از مقامات پاکستانی از جمله "ممنون حسین" رئیس جمهوری و نواز شریف نخست وزیر این کشور دیدار خواهد کرد.

این منبع همچنین اعلام کرد در این سفر راههای استحکام روابط دوستانه و گسترش همکاری ها میان دو کشور در تمام عرصه ها و همچنین آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

