حوادث نوروزی رصد می شود/ آماده باش سازمان امداد و نجات

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مرادی پور گفت: این مرکز تخصصی با دارا بودن جدیدترین فناوری های نوین به صورت سخت افزاری و نرم افزاری، به صورت شبانه روزی تمامی حوادث و سوانح طبیعی، غیر طبیعی و انسان ساخت را رصد عملیاتی می کند تا در صورت درخواست کمک اضطراری امدادگران و نجاتگران هلال احمر به یاری حادثه دیدگان و نیازمندان دریافت خدمات امدادی بشتابند.

وی گفت: هدف از این رصد امدادی از سوی کارشناسان خبره مدیریت بحران و سوانح این مرکز تخصصی، ایجاد بستری مناسب برای کنترل و مانیتورینگ وضعیت امدادرسانی به حادثه دیدگان و مسافران نوروزی سال ۹۳ در همه استان های کشور بوده است.

مرادی پور به قابلیتهای عملیاتی این مرکز مدیریت کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات اشاره کرد و افزود: نمایش نقشه کشوری وضعیت فعالیت مراکز پاسخگویی اضطراری (۱۱۲) کشور به صورت لحظه ای، امکان کنترل و گزارش گیری از مراکز کنترل و هماهنگی عملیات کشور به صورت مقایسه نموداری و پاسخگویی به امداد و نجات در حوادث و سوانح طبیعی، غیر طبیعی و انسان ساخت از قابلیتهای این مرکز عملیاتی است.

وی از هموطنان خواست در صورت قرار گرفتن در وضعیت های اضطراری عمومی و پیچیده در انواع حوادث جاده ای و ترافیکی، دریایی و کوهستانی با شماره ۱۱۲ مرکز پاسخگویی اضطراری به انواع حوادث سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در سراسر کشور تماس بگیرند.