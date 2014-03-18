همکاری واحد علوم تحقیقات با استادان ایرانی خارج از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسپور در نشست واحدها و پردیس های علوم و تحقیقات کشور، تاکید کرد: خط مشی فعالیت واحدها و پردیس های علوم و تحقیقات کاملا مشخص است و اصل هماهنگی این واحدها و پردیس ها بطور یکپارچه و تحت مدیریت واحد علوم و تحقیقات در تهران همچنان باقی است.

وی با اشاره به اهمیت جذب نیروی انسانی نخبه در سطح واحد علوم و تحقیقات، اظهار داشت: هدف ما در واحد تهران و شعب علوم و تحقیقات کشور استخدام اعضای هیات علمی نخبه است و نخستین قدم برای فعالیت مجموعه ای از واحدهای با کیفیت در کشور، جذب نیروی انسانی متخصص و توانمند است و باید این نیروی انسانی را در بدنه واحدهای علوم و تحقیقات تزریق کرد.

عباسپور ادامه داد: روسای واحدهای علوم و تحقیقات کشور باید ظرفیتهای دقیق خود در مورد تعداد اعضای هیأت علمی مورد نظر در رشته های مربوطه را بررسی کرده و هرچه سریعتر برای بررسی نهایی به واحد علوم و تحقیقات ارسال کنند تا در سایت جذب هیات علمی منعکس شود.

رئیس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، با بیان اینکه باید در مقاطع تحصیلات تکمیلی به خصوص دکتری افزایش ظرفیت با تأکید بر حفظ کیفیت دنبال شود، اضافه کرد: لازم است کمیت و کیفیت را به طور همزمان و متعادل پیگیری کرد.

عباسپور برند واحد علوم و تحقیقات را در سطح دانشگاه های کشور مطلوب توصیف کرد و گفت: اساتیدی که برای همکاری به واحد علوم و تحقیقات و شعب آن دعوت می شوند، باید از نظر سطح علمی دارای وضعیت مطلوبی در سطح واحد علوم و تحقیقات باشند تا اعتبار واحدهای علوم و تحقیقات در سطح علمی و پژوهشی همچنان حفظ شود.

وی با بیان اینکه می توان از اعضاء هیأت علمی دانشگاههای دولتی و متخصصین سطح بالای کشور در سایر سازمان ها برای راهنمایی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و ارائه پایان نامه دکتری دعوت به همکاری کرد، افزود: یکی از منابع مورد استفاده در بحث هیات علمی، استفاده از توان علمی و پژوهشی اساتید ایرانی است که برای این منظور لازم است پس از بررسی مدرک علمی آنها در واحد علوم و تحقیقات برای ارائه پایان نامه دکتری به آنها دانشجو معرفی کرد.

وی ادامه داد: اگر از منابع گسترده موجود در رابطه با همکاری اساتید داخل و خارج از کشور به طور مفید استفاده شود هیچ مشکلی در افزایش ظرفیت دکتری نخواهیم داشت.

عباسپور از افزایش چشمگیر فضای آموزشی در واحد علوم و تحقیقات در سال 93 خبر داد و افزود: در واحدها و شعب نیز تلاش می شود فضای آموزشی مورد نیاز دانشجویان تأمین شود.

به گفته عباسپور، درخواست ایجاد رشته، گرایش های جدید و جذب دانشجو در واحدها و پردیس های علوم و تحقیقات برابر ضوابط دانشگاه آزاد و تحت نظارت و تأیید واحد علوم و تحقیقات تهران است که پس از طی مراحل لازم به مراجع ذیربط در سازمان مرکزی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه می شود.