به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنهبرداری، بهمن زارع سرمربی تیم ملی وزنهبرداری با بیان اینکه کادر فنی در مرحله نخست اردوها به آنچه که مدنظر داشت، دست پیدا کرد، گفت: در این مرحله که 18 روز به طول انجامید طبیعتا برخی از وزنهبرداران در شرایط آمادگی قرار نداشتند و برخی دیگر هم با آسیبدیدگیهای کهنه آمده بودند، اما ما همه این نفرات را در اردو نگه داشتیم تا بتوانند خودشان را با شرایط جدید تمرینی تطبیق دهند.
وی درباره فهرست جدید و کنار گذاشته شدن هفت وزنهبردار در پایان مرحله اول اردوها تاکید کرد: ورزش وزنهبرداری یک ورزش رکوردی است و کیلوها میزبان توانایی هر فرد را مشخص میکند. از طرفی اردوهای تیم ملی جای وزنهبرداران آماده است و در این شرایط این خود ورزشکار است که با تلاش بیشتر میتواند جایگاه خودش را در تیم ملی تثبیت کند.
سرمربی تیم ملی وزنهبرداری همچنین تصریح کرد: به این ترتیب قرار نیست هر کس به اردوی تیم ملی دعوت شد، تا همیشه در اردوها باقی بماند. منطق میگوید هرچه جلوتر میرویم ریزش هم داشته باشیم اما در کنار این ریزش ما فرصتهای جدیدی را هم برای وزنهبردران ایجاد میکنیم تا با حضور در اردوی تیم ملی میزان تواناییهای خودشان را با سایر اردونشینان قیاس کنند.
وی افزود: اینکه هفت وزنهبردار در پایان مرحله اول از جمع اردونشیان خارج میشوند به معنای خط خوردن آنها از تیم ملی نیست. ما با تک تک آنها در ارتباط هستیم و طبق یک برنامه تمرینی مشخص به همه آنها گفتهایم که باید در چه زمانهایی در چه سطح از آمادگی قرار داشته باشند. مطئنا اگر آنها طبق برنامه پیش بروند طی مرحله دوم و سوم اردوها دوباره به جمع ملیپوشان اضافه خواهند شد.
زارع در پایان گفت: این فرصت در مراحل بعدی اردوها برای سایر وزنهبرداران آماده هم وجود دارد اما چیزی که همه وزنهبرداران باید به آن آگاه باشند شان و منزلتی است که پیراهن تیم ملی وزنهبرداری دارد. همه باید قدر این فرصتها را بدانند و با انگیزه و توان بالا در اردوهای تیم ملی شرکت کنند. فقط با این نگرش است که میتوانیم به همه آن اهداف بزرگی که ترسیم کردهایم دست پیدا کنیم.
نظر شما