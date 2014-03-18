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۲۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۳۲

زنجانی:

مسافرگیری در خارج از ترمینال اردبیل ایمن نیست

مسافرگیری در خارج از ترمینال اردبیل ایمن نیست

اردبیل – خبرگزاری مهر: فرماندار اردبیل گفت: مسافر گیری در خارج از ترمینال به دلیل عدم ارائه بلیط برای مسافران ایمنی لازم را ندارد.

جواد زنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به دلیل اینکه در خارج از ترمینال مسافر بلیط دریافت نمی کند، برخوردار از بیمه نبوده و در صورت بروز حادثه نمی تواند از خدمات بیمه استفاده کند.

وی با بیان اینکه تمام شرکتهای حمل و نقل اردبیل آمادگی لازم برای جابه جایی مسافران را دارند، اضافه کرد: باید با مسافرگیری خارج از ترمینال اتوبوس ها برخورد شود.

به گفته زنجانی مدتی اجرای این طرح به صورت جدی دنبال شد و در حال حاضر دوباره مواردی از آن مشاهده می شود.

فرماندار اردبیل خواستار دخالت دستگاه های امنیتی و پلیس نسبت به ممانعت از وقوع این حادثه شد و افزود: ضروری است نسبت به مسافرت ایمن فرهنگسازی شود.

زنجانی معتقد است در صورتی که رانندگان در خارج از ترمینال مسافرگیری نکنند، مسافران ملزم به تهیه بلیط خواهند شد.

کد مطلب 2258721

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