مسافرگیری در خارج از ترمینال اردبیل ایمن نیست

جواد زنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به دلیل اینکه در خارج از ترمینال مسافر بلیط دریافت نمی کند، برخوردار از بیمه نبوده و در صورت بروز حادثه نمی تواند از خدمات بیمه استفاده کند.

وی با بیان اینکه تمام شرکتهای حمل و نقل اردبیل آمادگی لازم برای جابه جایی مسافران را دارند، اضافه کرد: باید با مسافرگیری خارج از ترمینال اتوبوس ها برخورد شود.

به گفته زنجانی مدتی اجرای این طرح به صورت جدی دنبال شد و در حال حاضر دوباره مواردی از آن مشاهده می شود.

فرماندار اردبیل خواستار دخالت دستگاه های امنیتی و پلیس نسبت به ممانعت از وقوع این حادثه شد و افزود: ضروری است نسبت به مسافرت ایمن فرهنگسازی شود.

زنجانی معتقد است در صورتی که رانندگان در خارج از ترمینال مسافرگیری نکنند، مسافران ملزم به تهیه بلیط خواهند شد.