تجلیل بسیجیان برتر سال 1392 پیشوا/ عزت کشور مرهون تفکر بسیج است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و با حضور حجت الاسلام رحمتی نیا امام جمعه، سید جمال جلیلی معاون فرماندار، سرهنگ حسن درویشی فرمانده سپاه پیشوا و جمعی از مسئولان و اعضای شورای شهر پیشوا مراسم تجلیل از بسیجیان سال 1392 برگزار شد.

حجت الاسلام مهدی رحمتی نیا در این مراسم اظهار داشت: در جنگ تحمیلی بسیاری از جوانان و مردم شهید پرور ایران اسلامی در قالب بسیج به جبهه رفتند و از کشور و نظام اسلامی دفاع کردند، همین بسیجیان سلحشور در هشت سال دفاع مقدس خاطرات شورانگیزی را خلق کردند که با بسیاری از معادلات نظامی و اقتصادی تطبیق داده نمی شد.

وی تأکید کرد: اگر بسیج وجود نداشت معلوم نبود بر سر این انقلاب و کشور چه می آمد، زیرا ارتش نیز با بحران ها و عوامل نفوذی مواجه بود، اما بسیج با به صحنه آمدن آحاد مردم توانست توطئه های دشمن را خنثی کند.

بسیج باعث افتخار نظام اسلامی است

امام جمعه پیشوا با اشاره به اینکه امام(ره) با تدبیر و حکمت الهی خود دسیسه‌های دشمن را پیش‌بینی کرده بود، افزود: ایشان می‌دانست که با تشکیل بسیج و تقویت جوانان به سمت و سوی این شجره طیبه انقلاب اسلامی برای همیشه بیمه خواهد شد.

وی ادامه داد: ارزش و جایگاه نهاد بسیج امروز نه به توانمندی رزمی و ساز و برگ نظامی بلکه به دلیل پایبندی و ارزشی بودن این نهاد است که به دور ولایت حلقه زده و از جمهوری اسلامی حفاظت کرده است.

رحمتی نیا اضافه کرد: بسیج امید نظام جمهوری اسلامی، ولی فقیه و ملت ایران است و اهمیت بسیج فراتر از سایر ارگان های نظام است و بسیج در عین حال که یک تشکل نظامی و اداری است اما یک تشکل مردمی است و وابستگی به مردم و بدنه کشور دارد.

این مسئول متذکر شد: بسیج و تفکر بسیجی رمز موفقیت انقلاب اسلامی است و اگر امروز نظام اسلامی، پس از گذشت سه دهه پابرجاست و به عنوان یک الگوی عملی و کاربردی مطرح است ریشه در تفکر بسیجی ملت ایران دارد و امروز به برکت تفکر بسیجی، ملت ایران در اوج عزت و اقتدار است.

بسیجی همواره در وسط میدان حضور فعال دارد

سرهنگ حسن درویشی در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به فرموده مقام معظم رهبری بسیجی باید در وسط میدان باشد و تفکر بسیجی در تمامی ابعاد دنبال شود و یک بسیجی حقیقی هیچگاه خسته نخواهد شد.

فرمانده سپاه پیشوا افزود: حضرت امام(ره) با بینش عمیق و الهی خود، بسیج این نهاد پرخیر و برکت را که برگرفته ازآموزه‌های قرآن‌ کریم و سنت پاک پیامبراسلام(ص) بود را بسیار بجا و به موقع برای پیشبرد اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی تأسیس کرد و تشکیل بسیج در نظام جمهوری اسلامی ایران، یقیناً از برکات و الطاف جلیه خداوند تعالی بود که بر ملت عزیز و انقلاب اسلامی ایران ارزانی شد.

درویشی گفت: سرلوحه کار بسیج تبعیت از ولایت است و به همین خاطر است که این نهاد مقدس توانسته است در زمینه های مختلف موفق باشد و همه ما باید از این دیدگاه بسیج الگو بگیریم.

وی ادامه داد: تفکر بسیجی تمام مردم از پیر و جوان و زن و مرد را به میدان مبارزه و دفاع از دین کشاند و باید خداوند را برای این موهبت بزرگ سپاسگزار باشیم و امروز تفکر بسیجی در سایر کشورها نیز تأثیر گذاشته است و اگر سوریه توانسته است در برابر جنایات ابرقدرتها ایستادگی کند به خاطر الگو گرفتن از روش بسیج در ایران بود.

این مسئول اضافه کرد: بسیجی باید بصیرت بالا داشته باشد و جریانات را شناخته و شعارها را تشخیص دهد تا در میدان های حساس مسیر را گم نکند، زیرا جریان حق و باطل همیشه بوده و هست و کسانی که در کربلا مقابل امام حسین(ع) قرار گرفتند، کسانی بودند که بصیرت نداشتند.

وی متذکر شد: بسیج به تعبیر امام راحل(ره) شجره طیبه است که به فرمان خود ایشان شکل گرفته و در مقاطع مختلف تاریخی و نقاط حساس و نقاط عطف انقلاب اسلامی در مقابله با ضد انقلاب داخلی و در دوران دفاع مقدس و در تمام مقاطع طول انقلاب توانسته به خوبی ایفای نقش کند.