بابک دُربیکی مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کارت زرد مجلس به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: این مسئله ربطی به شخص آقای جنتی ندارد و هر کس دیگری غیر از ایشان بود حتی آقایان حسینی و یا صفارهرندی، این ضربهها را میخورد چون در حوزه سیاست خارجی و همچنین اقتصاد، فضای کشور به سمتی رفته است که آنها چندان نمیتوانند ضربه بزنند و تنها جایی که خیلی خوب میشود شرایط را برای هجمه شکل داد، عرصه فرهنگ و مشخصاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و ظاهراً مسیر ضربه زدن به دولت، از وزارت ارشاد میگذرد.
مشاور وزیر ارشاد گفت: البته بخشی از دغدغهها از جمله دغدغههای علما و روحانیون و برخی افراد نسبت به برخی موضوعات فرهنگی، به حق است و باید رفع شود. بحثی هم که حضرت آقا اخیراً درباره فرهنگ کشور مطرح و نسبت به بعضی اتفاقات در این حوزه اظهار نگرانی کردند، کاملاً درست و به جا است اما واقعا کل سیاست گذاری و حتی اجرای سیاست های فرهنگی در دست وزارت ارشاد نیست با وجود این، تاکید میکنم که اصلاً اینطور نمیبینم که جایگاه وزیر ارشاد بعد از این اتفاقات لرزان و یا کمثبات شده باشد.
دربیکی همچنین یادآور شد: شخصاً معتقدم آقای جنتی در بهترین حالت و با داشتن بهترین مشاوران، باز هم این ضربات را میخورد چون اساساً شرایط، شرایط خاصی است و اینگونه نیست که به راحتی بتوانیم از آن عبور کنیم. این دوره با هیچ دورهای هم قابل مقایسه نیست . تنها کاری هم که میتوانیم بکنیم این است که تعامل خودمان را با رسانهها و همچنین نیروها و گروههای مرجع اعم از علمای دینی، نخبگان، هنرمندان و روشنفکران در جامعه بیشتر کنیم.
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارشاد به این پرسش هم که «ضعف در امر اطلاعرسانی در وزارت ارشاد، در کارت زردی که مجلس به وزیر ارشاد داد، چند درصد سهم داشت؟» اینگونه پاسخ داد: به هر حال برخی نمایندهها دنبال این اتفاق بودند و با توجه به دغدغههایی که داشتند، میخواستند اخطار جدی به وزیر داده شود اما قطعاً در به وجود آمدن مشکل در یک رابطه از جمله ارتباط وزیر ارشاد با بخشی از نمایندگان، اطلاعرسانی هم سهم داشته است، به هر حال اگر اطلاعرسانی در مورد یک موضوع در جامعه اگر شفاف و دقیق و به خصوص به موقع صورت گیرد، قطعاً بسیاری از سوء تفاهمها و دغدغهها برطرف میشود.
مشاور وزیر ارشاد در عین حال گفت: در ماجرای کارت زرد به وزیر، البته بخشی از مسئله هم به عدم توجه ما به دغدغههای مجلس بوده باشد، به هر حال ممکن است برداشت ما از بخشی از دغدغههای مجلس دقیق نبوده باشد البته میگویم «ممکن است» چون شاید اگر وزارت ارشاد همین عملکرد را هم نداشت، باز هم وزیر کارت زرد میگرفت.
دربیکی همچنین به این سوال که «با لحاظ کردن همه شرایط از جمله همین کارت زرد، حواشی مختلفی که پیرامون برخی اظهار نظرهای آقای جنتی در موضوعات مختلف اعم از سینما و برخی فیلمهای اکران شده در جشنواره فیلم فجر امسال، ممیزی کتاب و غیره، به نظرتان جایگاه وزیر ارشاد نسبت به روز اول، سستتر نشده است؟» گفت: من چندان با این تحلیل موافق نیستم و معتقد نیستم که پایداری جایگاه وزیر ارشاد دچار مشکل شده باشد. تحلیل من این است که بخشی از نیروهایی که وزارت ارشاد را اصطلاحاً میزنند، اساساً پایگاه اجتماعی ندارند.
رییس مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همچنین از برگزاری نشستهایی با نمایندگان رسانهها برای پاسخگویی به سوالاتشان در حوزههای مختلف مرتبط با این وزارتخانه از ابتدای سال 93 به صورت منظم و هر دو هفته یک بار خبر داد.
وی با اشاره به ساختار وزارت ارشاد و تنوع فعالیتها در آن، گفت: وزارت ارشاد به معنای عملیاتی آن، نه یک وزارتخانه بلکه چندین وزارتخانه است یعنی سازمانها و مراکزی در دلِ وزارت ارشاد هست که از نظر کارکرد و حتی شکل عملیات کارشان، کاملاً با دیگر سازمانها در همین وزارتخانه و یا معاونتهای مختلف آن متفاوت هستند و لذا مانند یک وزارتخانه هم در مورد آن تصمیم گرفته نمیشود؛ نه درباره بودجه، نه درباره سیاستها و نه درباره عملکرد آن.
دربیکی با بیان اینکه «میل به جزیرهای شدن در وزارت ارشاد به شدت بالاست» افزود: این مسئله ربطی هم به این دولت و یا دولت قبل و یا حتی وزارت ارشاد بعد از انقلاب اسلامی ندارد، حتی در دوره پهلوی و وزارت فرهنگ و هنر وقت هم این معضل وجود داشته است. من خودم سندی دیدم مربوط به سال 1353 که در آن بر لزوم همسو کردن فعالیت بخشهای مختلف همان وزارتخانه تاکید شده است و این نشان میدهد که آن زمان هم حل مشکل جزیرهای عمل کردن در میان مسئولان وقت وجود داشته است.
مشاور وزیر ارشاد نبود یک سخنگوی واحد در وزارت ارشاد را یکی از تبعات آنچه گستره و تنوع فعالیتها در این وزارتخانه نامید، عنوان و اضافه کرد: دلیل این مسئله این است که واقعاً هیچ کس اشراف کامل به معنای دقیق کلمه، به تمامی حوزههای وزارت ارشاد و اتفاقاتی که در این وزارتخانه میافتد، ندارد.
وی سپس در توضیح بیشتر در مورد برنامههای مرکز متبوعش برای ایجاد ارتباطی شفاف با رسانهها، ضمن بیان این نکته که «روابط عمومی وزارت ارشاد عمدتاً روابط عمومی وزیر ارشاد بوده است» از برنامه خود برای اصلاح این رویه سخن گفت و تاکید کرد: با همکاری همکارانم در معاونت های مختلف سعی می کنیم تا این شکل واقعی مرکز را به مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی کل وزارتخانه تبدیل کنیم.
دربیکی با اشاره به تشکیل شورای روابط عمومیهای وزارت ارشاد و برگزاری جلسات آن به صورت دو هفته یک بار از تداوم این نشستها به صورت ماهانه از آغاز سال جدید خبر داد و درباره شورای سیاستگذاری روابط عمومی و اطلاعرسانی این وزارتخانه تصریح کرد: این شورا صوری نیست و جلسات آن به صورت منظم برگزار میشود کما اینکه این شورا در سه ماه اول فعالیتش 8 جلسه دارد و تاریخهای آن هم مشخص شده است. از ابتدای سال 93 هم معاونان وزیر بسته به دستور کار جلسه، در آن جلسات شرکت میکنند.
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارشاد ادامه داد: بر اساس مصوبه سال 86 هیئت وزیران و بخشنامه اخیر وزیر ارشاد، از این پس تمامی معاونتها، بخشها و مراکز وابسته و زیرمجموعه وزارت ارشاد در تمامی رویدادهایی که برگزار میکنند، باید با شورای سیاستگذاری روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارتخانه هماهنگ باشند تا برای همه این رویدادها و همچنین انتصاباتی که صورت میگیرد، بسته سیاست رسانهای تدوین شود.
دربیکی در پاسخ به این سوال که آیا تشکیل این شورا و تقویت نهاد اطلاعرسانی در وزارت ارشاد از طریق آن، به معنی این است که پاسخگویی معاونان کاسته خواهد شد؟ تاکید کرد: به هیچ وجه. اتفاقاً ما به دنبال این هستیم که آنها را ترغیب کنیم که بیش از پیش به رسانهها پاسخگو باشند چون یکی از ضعفهای مهم در وزارت ارشاد، کم بودن تعداد مصاحبهها معاونان و مدیران کل است. قرار نیست وزیر در هر موضوعی ولو مرتبط با وزارت ارشاد اظهار نظر کند ضمن اینکه قطعاً اشرافی که دبیر یک جشنواره به موضوع محوری آن جشنواره دارد، وزیر ندارد.
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