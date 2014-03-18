به گزارش خبرنگار مهر، عشایر منطقه دهستان فراغه ابرکوه در بازدید مدیرکل دفتر مطالعات جامع عشایر کشور از منطقه ای که برای ایجاد مجتمع گلخانه ای عشایر منطقه پیشنهاد شده است، به بیان برخی از مشکلات خود و لزوم توجه به ایجاد این مجتمع پرداختند.

یکی از نمایندگان عشایر منطقه اظهار داشت: حدود 30 هزار دام در این منطقه عشایری وجود دارد.

اشتغال جوانان از دغدغه هاي عشاير ابركوه است

علي کرم‌نژاد افزود: یکی از دغدغه‌های ما اشتغال جوانان عشایری است زیرا با توجه به مشکلاتی که وجود دارد و از جمله بحث خشکسالی در مراتع، نمی‌توان از جوانان انتظار داشت که زندگی خود را تنها با دامداری اداره کنند.

وی با اشاره به قابلیت های کشاورزی منطقه بيان كرد: ایجاد مجتمع گلخانه‌ای و بهره‌برداری از آن در فصولی از سال که عشایر در این منطقه و در روستاهای خود حضور دارند به کاهش مهاجرت جوانان و افزایش درآمد آنان کمک خواهد کرد.

یکی دیگر از عشایر منطقه نیز اظهار داشت: عشایر منطقه حاضر به همکاری لازم برای ایجاد این مجتمع هستند.

پيش بيني 40 هكتار زمين براي ايجاد مجتمع گلخانه‌اي عشاير ابركوه

مسئول امور عشایر جهاد کشاورزی ابرکوه نیز اظهار داشت: برای ایجاد این مجتمع 40 هکتار زمین در نظر گرفته شده است.

مهدی غییب الهی افزود: برای ایجاد زیرساخت هایی مانند آب و برق و گاز، کمترین مشکل را در این منطقه داریم و همچنین موقعیت خاص محل در مورد دسترسی به راه نیز یکی از عوامل انتخاب این محل است.

وی افزود: در زمینی که به این منظور معرفی شده است، امکان توسعه مجتمع نیز دیده شده است.

براي بهبود زندگي عشاير تلاش مي كنيم

مدیرکل دفتر مطالعات جامع عشایر کشور نیز در این دیدار اظهار داشت: تمام تلاش ما در سازمان امور عشایر، اجرای طرح هایی کاربردی است که بتوان با اجرای آنها شاهد بهبود بیشتر زندگی عشایر بود.

محمدرضا میرامینی افزود: با توجه به تجاربی که در این زمینه ها داریم، طرح هایی موفق خواهد بود که مردم برای انجام آنها با مسئولان همکاری و مشارکت جدی داشته باشند.

وی خاطرنشان كرد: خوشبختانه زمینه های این همکاری در صحبت های عشایر منطقه ابرکوه به خوبی مشهود است.

میرامینی ادامه داد: طرح مطالعاتی ایجاد مجتمع گلخانه ای این منطقه در دستور کار سازمان عشایر کشور قرار خواهد گرفت.