كودكان در تالار سنگلج اوستا مبارك مي سازند

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، دراين دوره ازكلاسها كه درسه روزپاياني هفته جاري (16تا 18 شهريورماه ) برگزارمي شود با استفاده ازيك عروسك نمايشي - اوستا مبارك - وبا بهره گيري ازتوان ذهني خود كودكان درقالب نقاشي كودك ، عروسكهايي ساده وفانتزي ساخته مي شود . عروسكهايي كه قابليت شخصيت پذيري داشته وبتوان ازآنها دريك نمايش ساده وكوتاه استفاده كرد.

اين گزارش ، به نقل ازروابط عمومي تالارسنگلج حاكي است: دراين كلاسها كودكان درهرجلسه ساخت يك عروسك را تجربه مي كنند ودرپايان هرماه عروسكهاي درجشنواره اي شركت داده خواهند شد كه اوستا مبارك به بهترين عروسك ساخته شده جايزه اي خواهد داد .

بنا به اين گزارش، كارگاه مذكور، براي گروه سني پيش دبستاني ومقاطع اول تا سوم دبستان درنظرگرفته شده است. اين كلاسها درتاريخ ياد شده ازساعت 10تا12 برگزارمي شود و هركودك با تهيه يك برگ بليت 2000توماني مي تواند دركلاسها شركت كند .