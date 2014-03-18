به گزارش خبرگزاری مهر، نادر نصیری در این باره اظهارداشت: سنت حسنه حضور مردم به هنگام تحویل سال در کنار قبور مطهر شهدا حرکتی ارزشمند و پسندیده است که از اولین سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قزوین رایج بوده است و امیدواریم با حضور گسترده‌ی اقشار مختلف این حرکت فرهنگی گسترش و ادامه داشته باشد.

وی ایام نوروز را بهترین فرصت برای دیدار مردم با بازماندگان شهدا و ایثارگران دانست و از خانواده شهدا به عنوان حاملان اصلی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در عرصه‌های مختلف یاد کرد.



نصیری گفت: در مراسم معنوی تحویل سال نو که هر ساله خانواده‌های معزز شهدا با چیدن سفره‌های هفت سین بر روی مزار شهدای خود به استقبال سال نو می‌روند، مردم شهیدپرور قزوین نیز در کنار آنان به تحویل سال نو خواهند پرداخت.



وی از اجرای برنامه‌های متنوع در این مراسم از جمله بیان خاطرات رزمندگان در خصوص نوروز در اسارت و جبهه‌ها نام برد.



مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین همچنین از اجرای این برنامه به طور همزمان در گلزارهای شهدای شهرستان‌های استان خبر داد.

این مراسم همزمان با آخرین پنج شنبه سال و از ساعت هفت شب در گلزار مطهر شهدای قزوین آغاز خواهد شد.