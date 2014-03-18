ساخت دستگاه اندازه گیری جرم اتم و مولکول/ کاربرد در نانو و پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، این دستگاه به عنوان "دستگاه طیف سنج جرمی زمام پرواز" عرضه شده و قادر به اندازی گیری جرم اتمها و مولکولها است.
دستگاه ساخته شده در حوزه شیمی، فیزیک، بیو شیمی، پرتئومیکس، نانو و تشخیصهای پزشکی کاربرد دارد.
این دستگاه که جزء اقلام تحریمی است، در آزمایشگاههای پیشرفته کشور کاربردهای فراوانی دارد و ساخت آن باعث قطع وابستگی میشود.
عملکرد این دستگاه به این صورت است که مولکولها با لیزر یا با روشهای دیگر، یونیزه میشوند و به آنها شتاب داده میشود تا در یک لوله عاری از میدان و در خلاء آزادانه پرواز کنند. زمان پرواز یونها نشان دهنده جرم آنها است.
از آنجایی که انرژی جنبشی یکسانی برای پرتاب به یونها داده میشود، یونهای سنگین سرعت کمتری میگیرند و در مقابل یونهای سبک سرعت بیشتری پیدا میکنند.
بر همین اساس یونهای مختلف در حین پرواز از یکدیگر جدا شده و به ترتیب جرم به دتکتور برخورد خواهند کرد.
