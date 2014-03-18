مشکلات شهرستان ملکشاهی رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور پولادی صبح سه شنبه در شهرستان ملکشاهی اظهار داشت: مقوله ای مانند سرمایه گذاری، تولید، توسعه ی صنعتی و ... را نیازمند آماده نمودن یکی از مهمترین محورهای زیرساختی یعنی راه است.
وی افزود: به رغم تلاش های صورت گرفته در حوزه راه ارتباطی یکی از مشکلات عمده در این حوزه هزینه های تمام شده در پروژه های حمل و نقلی در استان است به طوری که هزینه پروژه های عمرانی این حوزه در ایلام چندین برابر هزینه های عمرانی میانگین کشوری است.
پولادی رفع مشکلات و نارسایی های موجود در شهرستان ملکشاهی را در گرو توجه بیش از پیش مسئولان به این شهرستان دانست.
وی در این خصوص اضافه کرد: راه ارتباطی شهرستان ملکشاهی به مرکز استان باید در اولویت قرار گیرد و برای تأمین اعتبار لازم باید به دنبال راهکارهای جدید و منابع ملی باشیم.
وی در خصوص کمک به شهرداری های ملکشاهی تصریح کرد: در صورت تخصیص مرحله چهارم اعتبارات تا دو برابر میزان تخصیص استانی به این شهرداری ها به خاطر مشکلات و کمبودهایی که وجود دارد اختصاص خواهد یافت.
معاون عمرانی استاندار ایلام گفت: رفع مشکلات و مسائل شهرستان ملکشاهی در گرو توجه بیش از پیش مسئولان به این شهرستان است.
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