محوطه تاریخی ارک علیشاه به صورت موقت آزاد سازی شد

صادق نجفی سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: این اقدام با هدف قرار دادن فضای بیشتری از محوطه مصلی اعظم تبریز و محوطه تاریخی ارک علیشاه در اختیار شهروندان و گردشگران نوروزی صورت می گیرد تا ضمن ایجاد یک محیط تفریحی و گردشگری مناسب برای میهمانان نوروزی این کلانشهر، فضای معنوی را نیز به این محوطه تاریخی ببخشد.

وی افزود: این بازسازی و بازگشایی به صورت موقت صورت می گیرد و ارک علیشاه که پیش از این قسمتی از این بنای تاریخی تخریب شده بود تا خرداد سال آینده بازسازی می شود.

شهردار تبریز همچنین از آزادسازی دیوارها و موانع محوطه تاریخی ارک در روزهای آینده خبر داد.

نجفی همچنین در ادامه گفت: با آزادسازی ضلع شمالي، جنوبي و غربي محوطه ارک، این بنای تاریخی آماده بازدید مسافران نوروزی و شهروندان خواهد بود.

وی زیباسازی، نورپردازی و توسعه فضای سبز را از دیگر برنامه‌های شهرداری تبریز برای آماده‌سازی ارک تبریز در سال جدید خواند و افزود: با هماهنگی های به عمل آمده با بنیاد مصلی، هم اکنون تملک واحدهای تجاری واقع در پيرامون این بنای تاریخی در حال اجرا است.