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۲۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۴۱

نجفی در گفتگو با مهر:

محوطه تاریخی ارک علیشاه به صورت موقت آزاد سازی شد

محوطه تاریخی ارک علیشاه به صورت موقت آزاد سازی شد

تبریز- خبرگزاری مهر: شهردار تبریز گفت: بخشی از محوطه تاریخی ارک علیشاه در آستانه نوروز باستانی با هدف ایجاد فضای مناسب گردشگری برای پذیرایی از میهمانان نوروزی به صورت موقت بازگشایی شد.

صادق نجفی سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: این اقدام با هدف قرار دادن فضای بیشتری از محوطه مصلی اعظم تبریز و محوطه تاریخی ارک علیشاه در اختیار شهروندان و گردشگران نوروزی صورت می گیرد تا ضمن ایجاد یک محیط تفریحی و گردشگری مناسب برای میهمانان نوروزی این کلانشهر، فضای معنوی را نیز به این محوطه تاریخی ببخشد.

وی افزود: این بازسازی و بازگشایی به صورت موقت صورت می گیرد و ارک علیشاه که پیش از این قسمتی از این بنای تاریخی تخریب شده بود تا خرداد سال آینده بازسازی می شود.

شهردار تبریز همچنین از آزادسازی دیوارها و موانع محوطه تاریخی ارک در روزهای آینده خبر داد.

نجفی همچنین در ادامه گفت: با آزادسازی ضلع شمالي، جنوبي و غربي محوطه ارک، این بنای تاریخی آماده بازدید مسافران نوروزی و شهروندان خواهد بود. 

وی زیباسازی، نورپردازی و توسعه فضای سبز را از دیگر برنامه‌های شهرداری تبریز برای آماده‌سازی ارک تبریز در سال جدید خواند و افزود: با هماهنگی های به عمل آمده با بنیاد مصلی، هم اکنون تملک واحدهای تجاری واقع در پيرامون این بنای تاریخی در حال اجرا است.

کد مطلب 2258779

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