ادامه فشارهای آمریکا به تشکیلات خودگردان برای امتیاز دهی بیشتر به صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در دیدار با "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا، بر پایبندی فلسطین بر راهکار تشکیل کشور مستقل فلسطین با پایتختی قدس شرقی، آزاد سازی اسرای فلسطینی و توقف شهرک سازیهای رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

همچنین باراک اوباما در ادامه اعمال فشارهای واشنگتن به مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین، برای امتیاز دهی بیشتر به صهیونیستها از ابومازن خواست تصمیمات جدی و کارآمدی را در راستای مذاکرات سازش میان رژیم صهیونیستی و فلسطین، اتخاذ کند.

از سوی دیگر "نبیل ابو ردینه" سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین که ابومازن را در سفر به واشنگتن همراهی می کرد در تماسی تلفنی به خبرگزاری فرانسه گفت: اوباما در دیدار با ابومازن، هیچ طرحی را به صورت رسمی به وی ارائه نکرده است.