طرح هُمای راهیان نور جنوب کشور در خوزستان اجرا می شود

علیرضا صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: هدف از اجرای طرح هُما توسط ستاد مرکزی راهیان نور هدایت، مشاوره و اطلاع رسانی به کاروان های راهیان نور به خصوص زائرانی است که با خودروی شخصی به این مناطق سفر می کنند.



وی اظهار کرد: این طرح در حال حاضر در سه پایگاه در راهیان نور جنوب کشور در مناطق دو کوهه، معراج شهدای محمودوند اهواز و مسجد جامع خرمشهر در حال فعالیت و انجام ماموریت است.



مسئول طرح هُمای راهیان نور جنوب بیان کرد: امسال برای سهولت در جابه جا شدن مسافرین بروشورهایی در قالب مسافت مناطق، زمان بین یادمان ها تحویل مدیر کاروان ها داده می شود.



صالحیان در ادامه گفت: این طرح از روز ۲۰ اسفند ماه «روز ملی راهیان نور» آغاز شده است که تا ۱۲فروردین ماه سال ۹۳ ادامه دارد.



صالحیان در پایان خاطر نشان کرد: در این طرح تعداد۳۰ خادم در دو گروه ۱۵ نفره در حال فعالیت هستند و برای رفاه حال زائرین این مناطق زیارتی و عملیاتی دفاع مقدس خدماتی ارائه می کند.