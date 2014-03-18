ثبات اقتصادی؛ محور اقدامات دولت در سال جدید/ بازگشت ثبات به بورس

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا در در نشستی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی از وضعیت کنونی اقتصاد کشور ارایه کرد.

وی در تشریح وضعیت کلان اقتصاد کشور گفت: تحولات خوبی در اقتصاد کشور به وجود آمده و در مذاکرات اقتصادی و سفرهای خارجی که داشتم، تغییر رویکرد بین المللی به کشور کاملا مشهود است.

وی، کاهش قابل توجه نرخ تورم طی ماه‌های اخیر را موفقیتی قابل توجه دانست و افزود: این دستاورد اقتصادی در گزارشی که اخیرا از سوی صندوق بین المللی پول منتشر شده نیز مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.

طیب نیا، بازگشت ثبات به بازارهای ارز و طلا و همچنین بازار سرمایه کشور را از دیگر دستاوردهای دولت طی ماههای اخیر برشمرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به وضعیت کنونی بازار سرمایه اشاره کرد و در این خصوص گفت: علیرغم تلاطم یک ماهه ای که بر بازار سرمایه کشور حاکم بود، هم اکنون شاهد بازگشت ثبات و روند صعودی به این بازار هستیم.

وی افزود: اولویت دولت فعال سازی بازار اولیه و بازگشت ثبات و آرامش به تمام بازارهاست.

وزیر اقتصاد توجه ویژه به وضعیت اشتغال جوانان به ویژه جوانان تحصیلکرده را از دیگر اولویت های دولت در سال جدید دانست.